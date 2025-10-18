इन्वेस्टर्स का ‘धनतेरस धमाका’, रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट ने बीडीए को दिलाए 150 करोड़, हुआ मालामाल

बीडीए का कहना है कि इस नीलामी से न केवल प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि शहर में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। बी.डी.ए. का उद्देश्य बरेली को आधुनिक, सुव्यवस्थित और निवेश के लिए आकर्षक शहर बनाना है। इस मौके पर प्राधिकरण की नई टाउनशिप योजना भी चर्चा में रही। यह योजना दिल्ली–लखनऊ बाईपास और बरेली–पीलीभीत राजमार्ग के पास, ग्रेटर बरेली योजना के पूर्व में स्थित है। नई टाउनशिप में 45 मीटर और 30 मीटर चौड़ी मुख्य सड़कें, 18 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कें, भूमिगत बिजली लाइनें और 132 केवीए का विद्युत उपकेंद्र प्रस्तावित है।