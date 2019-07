ट्राली में बस टकराने से भड़के कांवड़िएं, बस में की तोड़फोड़, लगाया जाम

बरेली। बारादरी इलाके की बीसलपुर रोड पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल में निजी बस कांवड़ियों की ट्राली से टकरा गई। ट्राली में टक्कर लगने से नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और बस में तोड़ फोड़ करने के साथ ही सड़क पर जाम लगा दिया। कांवड़ियों के हंगामे की सूचना पर पुलिस के हाथ पाँव फूल गए और भारी तादात में पुलिस फ़ोर्स मौके पर पहुँचा और कांवड़ियों को शांत कराया।

टक्कर के बाद हुआ हंगामा

बीसलपुर रोड से शनिवार को कांवड़ियों का जत्था गुजर रहा था इसी दौरान निजी बस कांवड़ियों की ट्राली से टकरा गई। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि बस गलत दिशा से आई और ट्राली में टकरा गई जिससे कांवड़ियों को चोट भी आई। जिसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया और बस के शीशे तोड़ दिए इतना ही नहीं कांवड़ियों ने सड़क पर कांवड़ रख कर जाम लगा दिया।

एक घंटे बाद खुला जाम

हंगामे की सूचना एसपी सिटी दो सीओ और चार थाने की फ़ोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को किसी तरह से समझा कर शांत कराया और जाम खुलवाया। इस दौरान करीब एक घंटे तक बीसलपुर रोड पर जाम लगा रहा जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।