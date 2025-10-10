जश्न-ए-चिरागा का आखिरी दिन: खानकाहे नियाजिया में उमड़ी भीड़, सभी मजहब के लोगों ने जलाए मन्नतों के चिराग

बरेली। खानकाहे नियाजिया शुक्रवार को चिरागों की रौशनी से जगमग हो गया। मन्नत और मुराद पूरी होने की उम्मीद में देश और विदेश से आए अकीदतमंदों ने चरागा रोशन किया। भीड़ में बुजुर्ग माता-पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहे थे, कई लोग बेटियों की शादी या बच्चों की सफलता के लिए हाथ जोड़कर उम्मीदों का इज़हार कर रहे थे। कुछ श्रद्धालुओं की आंखों में छलकते आंसू उनके दर्द और उम्मीदों का आईना बन गए।