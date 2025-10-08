Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

बरेली

फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, जाने पूरा मामला

बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में बुधवार को एक विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची बारादरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 08, 2025

परिजनों से पूछताछ करते बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में बुधवार को एक विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची बारादरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

मोहल्ला जोगी नवादा वार्ड नंबर 33 निवासी 29 वर्षीय पूजा राठौर पत्नी अंकित राठौर का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। पूजा की शादी वर्ष 2021 में हुई थी और उसकी तीन साल की एक बेटी भी है। पुलिस के मुताबिक पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। नाराज होकर पूजा ने कमरे में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि पति अंकित राठौर ने घटना की सूचना अपने ससुर राधेश्याम निवासी मैलानी, जनपद लखीमपुर खीरी को दी। सूचना मिलते ही मायके पक्ष की महिलाएं और परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकित राठौर अक्सर पूजा को प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली

उत्तर प्रदेश

सपा में सियासी जंग: अखिलेश ने नदवी को बरेली एयरपोर्ट पर उतारा, अकेले आजम से मिलने पहुंचे रामपुर-बढ़ी अंदरूनी खींचतान

बरेली

मिशन शक्ति: कुर्सी पर बैठीं बेटियां, किसी ने विकास योजनाएं देखीं, किसी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

बरेली

मंदिर में मारपीट का महाभारत: पुजारी का सामान फेंका, धक्का-मुक्की, पुलिस भी बनी निशाना

बरेली

पैसों के लालच में राजमिस्त्री बना लुटेरा, इवनिंग वॉक कर रही महिला से लूट, मुठभेड़ में गिरफ्तार

बरेली

बरेली स्मार्ट सिटी बना स्लज वाटर सिटी, नाला सफाई का करोड़ों का खेल, कागज़ों में साफ़, ज़मीन पर तैरती गंदगी

बरेली
