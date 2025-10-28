नगर निगम कर्मचारी की बहन लापता, मुरादाबाद के मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली। थाना बारादरी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती संदिग्ध हालात में घर से लापता हो गई। परिजनों का आरोप है कि मुरादाबाद का रहने वाला साजिद नाम का युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
पीड़ित ने बारादरी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर साजिद नाम के युवक से जान-पहचान हो गई थी। कुछ दिन पहले जब यह बात परिवार को पता चली तो उन्होंने बहन को समझाया और उससे बात न करने को कहा था।
पीड़ित के अनुसार, 26 अक्टूबर की शाम करीब साढ़े पांच से साढ़े छह बजे के बीच वह घर से बिना बताए गायब हो गई। वह अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एटीएम, पैन कार्ड, सोने-चांदी के गहने और कुछ नकदी भी लेकर गई है।
परिजनों ने आसपास खोजबीन की तो कुछ लोगों ने बताया कि युवती को एक युवक के साथ जाते देखा गया था। इसके बाद पीड़ित ने थाना बारादरी में तहरीर देकर साजिद पर बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बरेली
उत्तर प्रदेश
