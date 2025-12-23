नगर निगम का कड़ा रुख, अधूरा नाला निर्माण पर अनवार हुसैन फर्म ब्लैकलिस्ट, 2.70 लाख की एफडीआर जब्त

नगर आयुक्त संजेव कुमार मौर्य के आदेश पर फर्म की बैंक की छह एफडीआर जब्त कर कुल 2.70 लाख रुपये नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिए। एक्सईएन राठी ने स्पष्ट किया कि फर्म का यह रवैया अनुबंध की शर्तों के प्रतिकूल है और नगर निगम की छवि को धूमिल करने वाला है। नगर निगम ने कहा कि यह कदम एक साफ संदेश है कि जो भी फर्म अनुबंध के नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्ट होने के बाद फर्म को भविष्य में किसी भी नगरपालिका परियोजना में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।