नगर निगम का कड़ा रुख, अधूरा नाला निर्माण पर अनवार हुसैन फर्म ब्लैकलिस्ट, 2.70 लाख की एफडीआर जब्त

बरेली। वार्ड-40, सतीपुर के पीलीगीत बाईपास मुख्य मार्ग पर आरसीसी नाला निर्माण का मामला अब विवादों में फंस गया है। नगर निगम बरेली ने मैसर्स अनवार हुसैन फर्म को ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने और तीन साल छह महीने तक काम अधूरा छोड़ने के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
नगर निगम के एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने बताया कि कार्यादेश 7 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। इसके बावजूद फर्म ने कार्य का केवल आधा हिस्सा ही पूरा किया। बार-बार नोटिस भेजे जाने और समयसीमा पूरी करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद फर्म ने कारण बताओ पत्र नहीं प्रस्तुत किया और न ही भुगतान व रॉयल्टी प्रपत्र जमा किए। परिणामस्वरूप, नाला निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया और इलाके में जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
नगर आयुक्त संजेव कुमार मौर्य के आदेश पर फर्म की बैंक की छह एफडीआर जब्त कर कुल 2.70 लाख रुपये नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिए। एक्सईएन राठी ने स्पष्ट किया कि फर्म का यह रवैया अनुबंध की शर्तों के प्रतिकूल है और नगर निगम की छवि को धूमिल करने वाला है। नगर निगम ने कहा कि यह कदम एक साफ संदेश है कि जो भी फर्म अनुबंध के नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्ट होने के बाद फर्म को भविष्य में किसी भी नगरपालिका परियोजना में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
