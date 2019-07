Muslims ने मंदिर के पास चलाया सफाई अभियान, हिन्दुओं ने कहा- शुक्रिया

बरेली। ये ख़बर उन लोगों के लिए जो हिन्दू-मुस्लिम के बीच खाई बना कर अपनी राजनीति चमकाते हैं। सुभाषनगर के कुछ मुस्लिम Muslims युवाओं ने ऐसे धर्म के ठेकेदारों को आइना दिखाने का काम किया है। इन मुस्लिम युवाओं ने गंगा जमुनी तहजीब कि मिसाल पेश की है। जब मुस्लिमों Muslims को पता चला कि सुभाषनगर की खन्ना बिल्डिंग के पास स्थित नौ देवी मंदिर के पास गंदगी का ढेर लगा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो इन युवाओं से रहा नहीं गया और इन्होंने मिलकर चंद घण्टों में ही मंदिर के पास मौजूद सारी गंदगी को साफ कर डाला।

नगर निगम ने छोड़ा था कचरा

सुभाषनगर इलाके में खन्ना बिल्डिंग के पास स्थित नौ देवी मंदिर के पास नाले की सफाई के बाद नगर निगम की टीम ने कचरे को छोड़ दिया था जिससे मंदिर के पास गंदगी का ढेर जमा हो गया था। जिससे आस पास के क्षेत्रों में बीमारी फैलने का डर था। इसकी जानकारी जब आम औरत सेवा समिति चलाने वाली समयुन खान को हुई तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने Muslims साथियों इसराफील राश्मी,निहाल ख़ान, अमर अरोरा,अकबर और राहिल की मदद से मंदिर के सामने से सफाई शुरू की और कुछ ही देर में मंदिर के आस पास फैली गंदगी को सफा कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।