Nigerian Arrested in UP: भारत में साइबर ठगी कर नाइजीरिया में चला रहा था आंदोलन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Nigerian arrested in UP. 10 साल से बिना वीजा के भारत में रह रहे रार्बट ने किया खुलासा। अलर्ट हुईं खुफिया एजेंसियां पूछताछ जारी

बरेली. Nigerian arrested in UP. यूपी पुलिस (UP Police) में बरेली में एक ऐसे नाइजीरियन ठग (Nigerian National Fraudester) को पकड़ा है जो पिछले 10 सालों से खुफिया एजेंसियों (Secret Agency) को धोखा देकर भारत में रह रहा था। यूपी समेत कई शहरों में ऑनलाइन ठगी का गिरोह संचालित कर रहा था। साइबर ठगी से मिली राशि से यह नाइजीरिया में चल रहे आंदोलन को फंडिग करता था। विदेशी साइबर ठग का नाम राबर्ट है।

यूपी पुलिस ने फरीदपुर में साइबर अपराधी नाइजीरियन राबर्ट को गिरफ्तार किया। मिलिट्री इंटेलीजेंस और खुफिया टीम इससे पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में तीन बैंकों के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में हैं। नाइजीरिया के लागोस का मूल निवासी राबर्ट 2010 से दिल्ली में रह रहा है। बरेली में भूरे खां की गौटिया के मेहंदी हसन से यह मिलने आया था। साइबर क्राइम के 80 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर इसका उससे विवाद हुआ था। मेहंदी हसन उसके रुपए नहीं दे रहा।

नहीं था वीजा, पासपोर्ट-

पुलिस ने रार्बट से पासपोर्ट व वीजा मांगा तो वह नहीं दे सका। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि नाइजीरिया के लागोस में सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है। यह उसका हिस्सा है। भारत में रहकर साइबर ठगी करता है। इससे मिलने वाली रकम नाइजीरिया में रहने वाले आंदोलनकारी साथियों को भेजता है। अंगे्रजी भाषा में बात करने वाला रार्बट बोला उसे वहां की भाषा से नफरत है, इसलिए अंग्रेजी बोलता है।

बदलता रहता है ठिकाना

2010 से भारत में रह रहे रार्बट का वीजा 2011 में खत्म हो गया। फिर वह अपने देश नहीं लौटा। और दिल्ली व कई शहरों में बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहता है।

80 लाख को लेकर हुआ विवाद

कुछ समय पहले मेंहदी हसन की मुलाकात राबर्ट से हुई थी। राबर्ट ने ही फर्जी कागजातों से उसके तीन बैंक खाते खुलवाकर एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए। और साइबर ठगी की रकम उसमें ट्रांसफर कर निकाल लेता था, 10 फीसद हिस्सा मेहंदी के खाते में छोड़ देता। दो सालों में मेहंदी व उसके बेटे के खातों से 78 लाख रुपए का लेनदेन हुआ। कुछ दिन पहले 80 लाख रुपए खाते में और ट्रांसफर हुए। इस राशि को मेंहदी नहीं दे रहा था।