पहलवान साहब के 209वें उर्स का समापन, कुल शरीफ में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए हुईं दुआएं

कार्यक्रम के दौरान सचिव नोमान रजा खान ने बताया कि कारी फुरकान रजा नूरी और शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने पहलवान साहब की जिंदगी और कुर्बानियों पर विस्तार से रोशनी डाली। मुफ्ती खुर्शीद आलम ने कहा कि पहलवान साहब ने वतन की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और शहादत पाई। उन्होंने कहा कि पहलवान साहब जैसे अजीम मुजाहिद को शहीद-ए-आजम का दर्जा मिलना चाहिए।