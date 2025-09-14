पहलवान साहब के 209वें उर्स का समापन, कुल शरीफ में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए हुईं दुआएं

बरेली। नॉवल्टी चौराहे स्थित हजरत सैयद वासिल शहीद उर्फ पहलवान साहब के 209वें उर्स का रविवार को कुल की रस्म के साथ समापन हो गया। सुबह 11:40 बजे अदा की गई कुल शरीफ की रस्म में मुल्क में अमन-चैन, भाईचारे और पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष दुआ की गई।
कार्यक्रम के दौरान सचिव नोमान रजा खान ने बताया कि कारी फुरकान रजा नूरी और शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने पहलवान साहब की जिंदगी और कुर्बानियों पर विस्तार से रोशनी डाली। मुफ्ती खुर्शीद आलम ने कहा कि पहलवान साहब ने वतन की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और शहादत पाई। उन्होंने कहा कि पहलवान साहब जैसे अजीम मुजाहिद को शहीद-ए-आजम का दर्जा मिलना चाहिए।
इस मौके पर हाजी गुलाम सुब्हानी ने नात व मनकबत पेश किए। कुल शरीफ की रस्म नबीरे आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान की सरपरस्ती और डॉ. नफीस खान की सदारत में सम्पन्न हुई। बाद में दरगाह के सज्जादानशीन फरहान रजा खान ने उपस्थित लोगों में तबर्रुक बांटा।
उर्स की व्यवस्थाओं में इमरान खान, शहजाद पठान नियाजी, रिजवान हुसैन अंसारी, रहबर अंसारी, सैयद रेहान अली, यासीन नूरी, सोहेब हसन अल्वी, मोहम्मद शफी, नदीम खान, अफजल बेग, आर्यन रजा खान, निजाम कुरैशी, जाहिद रजा, जावेद खान, वासिफ यार खान, ईशान अंसारी समेत कई लोग सक्रिय रहे।