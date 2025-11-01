Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

आंवला में पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट का फरार आरोपी दानिश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

आंवला थाना पुलिस ने शुक्रवार रात हुए मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ला गौसिया चौक निवासी दानिश के पैर में गोली लगी। घायल होने पर उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 01, 2025

बरेली। आंवला थाना पुलिस ने शुक्रवार रात हुए मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ला गौसिया चौक निवासी दानिश के पैर में गोली लगी। घायल होने पर उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने रात में ही मौके से साक्ष्य जुटाए।

गोली लगने से जमीन पर गिरा आरोपी

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि बिलायतगंज के पास दानिश छिपा हुआ है। इस पर बाइक सवार पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी की लाइट देखते ही दानिश भागने लगा। पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दानिश के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा।

आरोपी पर दर्ज हैं 15 मुकदमे

आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रात करीब एक बजे सीएचसी लेकर पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। मुठभेड़ की जानकारी पर कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह और सीओ नितिन कुमार भी मौके पर पहुंचे। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि दानिश के खिलाफ गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट सहित करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 11:26 am

Published on:

01 Nov 2025 11:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / आंवला में पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट का फरार आरोपी दानिश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एल्डिको की दीवारों में घिरी झील: एनजीटी का अल्टीमेटम, दस दिन में जवाब दो, नहीं तो होगी कार्रवाई, डीएम बीडीए से कहा…

बरेली

डीएम का अल्टीमेटम: तीन दिन में एसटीपी नहीं तो सील होगी बरेली की सुपीरियर इंडस्ट्रीज, शराब कारोबारी में खलबली

बरेली

10 लाख दो, नहीं तो गाड़ी से कुचल देंगे, इज्जतनगर में महिला की जमीन हड़पने वाले आठ दबंगों पर एफआईआर, मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला

बरेली

बदायूं एसएसपी का बड़ा एक्शन… अपराध नियंत्रण में फेल कई इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, अब नए अफसर संभालेंगे कमान

बरेली

रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा, पति ने पत्नी की जमीन बेच डाली, सब रजिस्ट्रार समेत छह पर एफआईआर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.