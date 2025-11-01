आंवला में पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट का फरार आरोपी दानिश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रात करीब एक बजे सीएचसी लेकर पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। मुठभेड़ की जानकारी पर कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह और सीओ नितिन कुमार भी मौके पर पहुंचे। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि दानिश के खिलाफ गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट सहित करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं।