आंवला में पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट का फरार आरोपी दानिश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

बरेली। आंवला थाना पुलिस ने शुक्रवार रात हुए मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ला गौसिया चौक निवासी दानिश के पैर में गोली लगी। घायल होने पर उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने रात में ही मौके से साक्ष्य जुटाए।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि बिलायतगंज के पास दानिश छिपा हुआ है। इस पर बाइक सवार पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी की लाइट देखते ही दानिश भागने लगा। पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दानिश के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा।
आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रात करीब एक बजे सीएचसी लेकर पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। मुठभेड़ की जानकारी पर कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह और सीओ नितिन कुमार भी मौके पर पहुंचे। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि दानिश के खिलाफ गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट सहित करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं।
