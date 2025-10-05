सुबह लोकतंत्र के कैदी, शाम को बने महफिल के मेहमान! सपा नेताओं की सियासत का नया रंग-दिन में आंसू, रात में ‘वाह-वाह’

बरेली। शहर में हुए बवाल की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संवेदना की राजनीति को भी ‘कला’ का रूप दे दिया। दिन में प्रशासन से जूझने और हाउस अरेस्ट की शिकायत करने वाले सपा नेता रात ढलते ही मुशायरे की महफ़िल में ग़ज़लों पर झूमते नज़र आए। जनता ने कहा “ये दर्द नहीं, अदाकारी है!”
शनिवार सुबह सपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम समुदाय से मुलाकात और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के लिए तैयार था। शहर के सपा नेताओं ने दिनभर सोशल मीडिया पर संदेश उड़ाए कि उन्हें “हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है”। लेकिन रात के साए गिरते ही वही नेता “एक शाम एकता के नाम” मुशायरे में पहुँचे। जहाँ तालियाँ भी थीं, शेर भी, और “वाह-वाह” की गूँज भी।
सिविल लाइंस स्थित आईएमए हाल में आयोजित मुशायरे में सपा के नेता डॉ. अनीस बेग मेज़बान बने। कवि आरिश रईस, शाश्वत, मणिका दुबे, शारिक कैफ, मध्यम सक्सेना, वसीम नाज़िर, मोहन मुंतजिर, सलमान सईद, कमल शर्मा जैसे शायरों ने समां बाँध दिया। वहीं दर्शकदीर्घा में बैठे सपा के नेता शमीम ख़ां सुल्तानी, शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव आदि ‘काफ़ियों’ और ‘क़लाम’ पर दिल खोलकर वाह-वाह करते नज़र आए।
जिन नेताओं ने सुबह खुद को लोकतंत्र का “कैदी” बताया, शाम तक वही “महफ़िल के मेहमान” बन गए। इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सवाल दागे, क्या यह वही सपा है जो दिन में प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाती है और रात में कविताओं में खो जाती है?
एक ओर शहर में शांति बहाली के प्रयास जारी हैं, वहीं सपा नेता अपनी “सांस्कृतिक सक्रियता” का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि “सपा के नेताओं को जनता के दर्द से ज़्यादा मुशायरे की मिठास भा गई है।”
दिन में गिरफ्तारी की कहानी, और रात में शायरी की रवानी, यही सपा का नया अंदाज़ है!
