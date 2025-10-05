सुबह लोकतंत्र के कैदी, शाम को बने महफिल के मेहमान! सपा नेताओं की सियासत का नया रंग-दिन में आंसू, रात में ‘वाह-वाह’

शनिवार सुबह सपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम समुदाय से मुलाकात और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के लिए तैयार था। शहर के सपा नेताओं ने दिनभर सोशल मीडिया पर संदेश उड़ाए कि उन्हें “हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है”। लेकिन रात के साए गिरते ही वही नेता “एक शाम एकता के नाम” मुशायरे में पहुँचे। जहाँ तालियाँ भी थीं, शेर भी, और “वाह-वाह” की गूँज भी।