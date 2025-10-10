पुराने और जाली स्टाम्प से फर्जी रजिस्ट्री कर बेचते थे संपत्तियां, डीएम की जांच में हुआ खुलासा, एसएसपी ने कराई एफआईआर

पीड़ित सुमित ने बताया कि गिरोह ने उनकी संपत्ति को भी निशाना बनाया और 23 जुलाई 2024 की तारीख का एक फर्जी बैनामा तैयार कराया गया। जब उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में जांच कराई तो पता चला कि उस रजिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। शिकायत में कुलदीप सक्सेना पुत्र सुरेशचंद्र सक्सेना, निवासी सिल्वर स्टेट, थाना इज्जतनगर को इस पूरे खेल का मुख्य आरोपी बताया गया है। सुमित का आरोप है कि उसी के माध्यम से यह फर्जी रजिस्ट्री कराई गई थी।