भरोसे पर डाका… सफाई के बहाने रिटायर्ड बैंक अफसर के घर से 15 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हुआ नौकरानी का बेटा

शाम को जब दंपती घर लौटे तो सबकुछ सामान्य नजर आया। लेकिन दिवाली की पूजा के दौरान जब चांदी का गिलास निकालने गए तो जेवर गायब मिले। शक होने पर राजीव अग्रवाल ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तो सारा माजरा सामने आ गया। करीब चार मिनट के फुटेज में आशीष बैग लेकर घर से निकलता नजर आ रहा है। पहले वह एक चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, और न खुलने पर दूसरी चाबी से ताला खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। कुछ देर सीढ़ियों पर बैठने के बाद छत पर जाता है, फिर बैग लेकर वापस लौटता है और चुपचाप निकल जाता है।