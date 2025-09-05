Patrika LogoSwitch to English

बरेली

बरेली में लगी ₹300 की सेल, धंधेवाली और बाजारू कहकर किया इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज

इज्जतनगर क्षेत्र में महिला की अस्मिता पर खुलेआम वार किया गया। परतापुर जीवन सहाय निवासी महिला ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम आईडी VINODKASHYAP9704 से उसके और परिवार के खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल किया गया।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 05, 2025

सांकेतिक चित्र

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में महिला की अस्मिता पर खुलेआम वार किया गया। परतापुर जीवन सहाय निवासी महिला ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम आईडी VINODKASHYAP9704 से उसके और परिवार के खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल किया गया। वीडियो में महिला, उसकी बहनों और मां को “धंधेवाली” और “बाजारू” कहकर बदनाम किया गया। इतना ही नहीं, 300 रुपये की सेल का हवाला देकर परिवार को सरेआम वेश्यावृत्ति से जोड़ा गया।

अश्लील गालियों से सोशल मीडिया पर की बेइज्जती

तहरीर में कहा है कि वीडियो में उसका नाम लेकर गालियां दी गईं और गांव के लोगों से कहा गया कि “बरेली में 300 रुपये की सेल लगी है, जिसमें महिला और उसकी बहनें शामिल हैं।” इस अपमानजनक हरकत ने उसके परिवार की इज्जत धूमिल कर दी।

मां और बहनों को भी घसीटा

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसकी मां और दोनों बहनों तक को गंदे आरोपों में घसीटा। पांच-पांच सौ रुपये लेकर रात गुजारने जैसे अश्लील बयान दिए गए। पीड़िता का कहना है कि इस बदनामी से उसका परिवार गहरे सदमे में है।

राजनीतिक पकड़ का डर दिखाया

वायरल वीडियो में महिला ने यह भी कहा कि “बरेली पुलिस में कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा कुछ बिगाड़ सके, मेरी राजनीति में बहुत पकड़ है।” इस बयान ने परिवार की दहशत और बढ़ा दी। महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

