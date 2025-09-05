बरेली में लगी ₹300 की सेल, धंधेवाली और बाजारू कहकर किया इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज

वायरल वीडियो में महिला ने यह भी कहा कि “बरेली पुलिस में कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा कुछ बिगाड़ सके, मेरी राजनीति में बहुत पकड़ है।” इस बयान ने परिवार की दहशत और बढ़ा दी। महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।