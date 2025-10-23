सपा के ‘प्रबल इंजन’ पर संजय निषाद का वार — बोले, इंजन सही होता तो लोग क्यों उतरते!

बरेली। समाजवादी पार्टी के नए स्लोगन “प्रबल इंजन, सपा का विजन” पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पर तंज कसते हुए कहा, “अगर इंजन सही होता तो लोग उसमें से क्यों उतरते?” उन्होंने चुटकी ली कि सपा का इंजन ही खराब है, तभी नेता एक-एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं।
बरेली सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब तक कोई दंगा नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि प्रदेश में कानून का राज कायम है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी और वहां विकास का इंजन पटरी पर दौड़ेगा।
सीएम योगी के हलाल वाले बयान का समर्थन करते हुए निषाद ने कहा, “देश संविधान से चलता है, शरियत से नहीं।” उन्होंने कहा कि एनडीए ही देश को आगे ले जाने वाला असली इंजन है, बाकी सब दिखावा है।
गौरतलब है कि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लखनऊ में “प्रबल इंजन, सपा का विजन” वाला स्लोगन लगाया गया था, जिसके बाद अब विपक्षी दलों ने उस पर तंज कसना शुरू कर दिया है।
