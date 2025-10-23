सपा के ‘प्रबल इंजन’ पर संजय निषाद का वार — बोले, इंजन सही होता तो लोग क्यों उतरते!

समाजवादी पार्टी के नए स्लोगन “प्रबल इंजन, सपा का विजन” पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पर तंज कसते हुए कहा, “अगर इंजन सही होता तो लोग उसमें से क्यों उतरते?” उन्होंने चुटकी ली कि सपा का इंजन ही खराब है, तभी नेता एक-एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। less than 1 minute read