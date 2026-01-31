33.55 करोड़ बकाया वसूलने को कुर्की तय, 400 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार, होटल-बरातघर-हॉस्पिटल तक होंगे सील

बरेली। नगर निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब निर्णायक मोर्चा खोल दिया है। चारों जोन के 400 बड़े गृहकर बकायेदारों से 33.55 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भुगतान न होने पर अब निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है।
नगर निगम की ओर से बकायेदारों को बीते दिनों नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सीधे संपत्तियों की कुर्की और सीलिंग की जाएगी।
मुख्यकर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि बकायेदारों में होटल, बरातघर, अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य बड़े व्यावसायिक भवन शामिल हैं। जानबूझकर कर न देने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। नगर निगम पहले ही एक लाख रुपये से अधिक गृहकर बकाया रखने वालों के खिलाफ सीलिंग अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 60 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली का दावा किया गया है।
अब नगर निगम ने बड़े व्यावसायिक भवनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एक लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले 400 बकायेदारों की सूची बनाई जा रही है, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इन भवनों को सील किया जाएगा। नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम ने शुक्रवार को सुरेश शर्मा नगर चौराहे से संजयनगर तक सघन अभियान चलाया। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया।
नगर निगम ने विज्ञापन शुल्क जमा न करने वाली एजेंसियों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। एडटेक प्रिंट एंड मीडिया और सैलबेल मीडिया के खिलाफ सीधे कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। नगर निगम ने साफ किया है कि यदि बकाया राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित एजेंसियों के विज्ञापन होर्डिंग जब्त किए जाएंगे। जब्ती पर आने वाला पूरा खर्च भी एजेंसियों से ही वसूला जाएगा।
विज्ञापन प्रभारी राजीव कुमार राठी के अनुसार एडटेक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर नवंबर-दिसंबर 2025 की अवधि का 42 लाख रुपये से अधिक बकाया है। कंपनी को पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं। सैलबेल मीडिया को नवंबर-दिसंबर 2025 की देय राशि 1.09 लाख रुपये जमा करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम ने दोनों एजेंसियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए पांच दिन का समय दिया है। इसके बाद होर्डिंग जब्ती और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
