33.55 करोड़ बकाया वसूलने को कुर्की तय, 400 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार, होटल-बरातघर-हॉस्पिटल तक होंगे सील

विज्ञापन प्रभारी राजीव कुमार राठी के अनुसार एडटेक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर नवंबर-दिसंबर 2025 की अवधि का 42 लाख रुपये से अधिक बकाया है। कंपनी को पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं। सैलबेल मीडिया को नवंबर-दिसंबर 2025 की देय राशि 1.09 लाख रुपये जमा करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम ने दोनों एजेंसियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए पांच दिन का समय दिया है। इसके बाद होर्डिंग जब्ती और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।