UP: बारिश के कारण भीगते हुए बच्चे पहुंचे स्कूल, अब प्रशासन ने उठाया ये कदम

बरेली (Bareilly) जिले में बीएसए विनय कुमार (BSA Vinay Kumar) की तरफ से कक्षा एक से आठवीं तक के स्‍कूल बंद रखने का आदेश दिया गया। ये फैसला तब आया जब बच्चे और शिक्षक स्कूल पहुंच चुके थे।

उत्तर प्रदेश के तकरीबन 49 जिलों में झमाझम बारिश (Rain) का दौर जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जिलों में तेज बारिश हो रही है, जबकि कुछ जिलों में धीमी बारिश हो रही है। इस बीच गोंडा (Gonda) और इटावा (Etawah) जिले के स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी गई। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि बरेली जिले (Bareilly) में यह आदेश तब आया जब बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंचे। जिसे देखते हुए जिलाधिकारी (DM) के निर्देश पर शनिवार को कक्षा एक से आठवीं तक के स्‍कूल बंद रखने का आदेश दिया गया। ये घोषणा बीएसए विनय कुमार (BSA Vinay Kumar) की तरफ से सुबह करीब 9:30 बजे की गई है, जबकि परिषदीय स्कूलों का समय 9 बजे से 3 बजे तक है।

Students reached school getting wet due to rain now the administration has taken this step