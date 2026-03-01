6 मार्च 2026,

बरेली

भूखंडों की नीलामी में बीडीए पर बरसी दौलत, एक दिन में 138 करोड़ की कमाई, हाथोंहाथ बिके रामगंगा नगर-ग्रेटर बरेली के प्लॉट

बीडीए की शुक्रवार को हुई व्यवसायिक भूखंडों की नीलामी में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के प्लॉटों पर लगी ऊंची बोलियों ने प्राधिकरण की झोली भर दी। एक ही दिन में हुई नीलामी से बीडीए को करीब 138 करोड़ रुपये की आय हुई।

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 06, 2026

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की शुक्रवार को हुई व्यवसायिक भूखंडों की नीलामी में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के प्लॉटों पर लगी ऊंची बोलियों ने प्राधिकरण की झोली भर दी। एक ही दिन में हुई नीलामी से बीडीए को करीब 138 करोड़ रुपये की आय हुई। कई भूखंडों पर निवेशकों के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।

निवेशकों की भीड़, कई प्लॉटों पर लगी जोरदार बोली

बीडीए के नवीन कार्यालय भवन में आयोजित नीलामी कैंप में विभिन्न क्षेत्रफल और श्रेणी के खाली पड़े व्यवसायिक भूखंडों की बोली लगाई गई। बड़ी संख्या में निवेशक और आवंटी नीलामी में शामिल हुए। कई प्लॉटों के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी तेज रही कि बोली लगातार बढ़ती गई। इससे प्राधिकरण को अनुमान से कहीं ज्यादा राजस्व मिला। अधिकारियों के अनुसार रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली योजनाओं में तेजी से बढ़ती मांग का असर नीलामी में साफ दिखाई दिया।

नई टाउनशिप की तैयारी ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा

बीडीए की प्रस्तावित नई टाउनशिप योजना ने भी भूखंड खरीद में लोगों की रुचि बढ़ा दी है। अधिकारियों के मुताबिक शहर और आसपास के जिलों में आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए नई टाउनशिप विकसित की जा रही है। यह योजना दिल्ली-लखनऊ बड़ा बाईपास और पीलीभीत बाईपास राजमार्ग के किनारे करीब 267 हेक्टेयर जमीन पर तैयार की जाएगी। इसके लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

चौड़ी सड़कें, भूमिगत बिजली और आधुनिक सुविधाएं

प्रस्तावित टाउनशिप को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। योजना में 45 मीटर और 30 मीटर चौड़ी जोनल सड़कें बनाई जाएंगी, जबकि अंदरूनी सड़कों की चौड़ाई 18 मीटर रखी जाएगी। पूरे क्षेत्र में बिजली की लाइनें भूमिगत होंगी और यहां 132 केवीए का विद्युत उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही टाउनशिप में एम्यूजमेंट पार्क, कम्युनिटी सेंटर और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी विकसित करने की योजना है।

नीलामी के दौरान मौजूद रहे अधिकारी

नीलामी प्रक्रिया के दौरान सचिव वंदिता श्रीवास्तव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी शिवधनी सिंह यादव, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्याधिकारी नीलम श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार और अधिशासी अभियंता एपीएन सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नीलामी प्रक्रिया की निगरानी करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की।

सचिव का बयान

बीडीए सचिव वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के व्यवसायिक भूखंडों की नीलामी से बीडीए को लगभग 138 करोड़ रुपये की आय हुई है।

