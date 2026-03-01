भूखंडों की नीलामी में बीडीए पर बरसी दौलत, एक दिन में 138 करोड़ की कमाई, हाथोंहाथ बिके रामगंगा नगर-ग्रेटर बरेली के प्लॉट

बीडीए के नवीन कार्यालय भवन में आयोजित नीलामी कैंप में विभिन्न क्षेत्रफल और श्रेणी के खाली पड़े व्यवसायिक भूखंडों की बोली लगाई गई। बड़ी संख्या में निवेशक और आवंटी नीलामी में शामिल हुए। कई प्लॉटों के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी तेज रही कि बोली लगातार बढ़ती गई। इससे प्राधिकरण को अनुमान से कहीं ज्यादा राजस्व मिला। अधिकारियों के अनुसार रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली योजनाओं में तेजी से बढ़ती मांग का असर नीलामी में साफ दिखाई दिया।