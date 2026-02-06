दिल्ली लखनऊ हाइवे पर बरेली में अब नहीं लगेगा जाम, 29.83 करोड़ से 980 मीटर का फ्लाइओवर बढ़ाएगा हाईवे की रफ्तार

बरेली। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर जाम और हादसों का पर्याय बने नवदिया झादा चौराहे की तस्वीर अब बदलने जा रही है। शहर के सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट पर तैयार हो रहा सिक्सलेन फ्लाइओवर जून से यातायात का नया गेमचेंजर बनेगा। करीब दो साल से चर्चा में रही यह परियोजना अब रफ्तार पकड़ चुकी है और बरेली के सफ़र की दिशा ही बदल देगी। 29.83 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा 980 मीटर लंबा सिक्सलेन फ्लाइओवर जनवरी में पूरा होना था, लेकिन कुछ कारणों से कार्य अधूरा रह गया। अब फ्लाइओवर का मुख्य स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है और दोनों ओर एप्रोच रोड का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। परियोजना को अंतिम चरण में लाने पर जोर दिया जा रहा है।