Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मुठभेड़ में मारा गया ‘शैतान’ सुपुर्द-ए-खाक, कब्रिस्तान में तैनात रही भारी फोर्स, पत्नी और गांव का प्रधान भी पहुंचा

एक लाख रुपये का इनामी कुख्यात डकैत इफ्तेकार उर्फ शैतान आखिरकार दफन कर दिया गया। गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इस खूंखार डकैत को रविवार तड़के कैंट स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। एहतियातन मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 12, 2025

बरेली। एक लाख रुपये का इनामी कुख्यात डकैत इफ्तेकार उर्फ शैतान आखिरकार दफन कर दिया गया। गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इस खूंखार डकैत को रविवार तड़के कैंट स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। एहतियातन मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा।

तीन दिन तक पुलिस उसके परिजनों को तलाशती रही। शैतान के नाम पर कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, वाराणसी और गाजियाबाद तक पुलिस ने दस्तक दी, लेकिन कोई परिजन आगे नहीं आया। आखिरकार अवाम-ए-खिदमात कमेटी नाम की संस्था को सुपुर्द-ए-खाक की जिम्मेदारी सौंपी गई। रविवार सुबह करीब पांच बजे शैतान को दफनाया गया। मौके पर पुलिस अफसरों के साथ फोर्स तैनात रही। बताया जा रहा है कि दफन के दौरान शैतान की पत्नी और गांव भूपखेड़ी का प्रधान भी मौजूद थे, जिनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है।

बरेली में की थी सनसनीखेज डकैती

शैतान का नाम नवंबर 2024 में बिथरी चैनपुर के उदयपुर जसरथपुर गांव में हुई डकैती के बाद सामने आया था। नकाबपोश बदमाशों ने किसान केशर खां के परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट की थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने इसकी धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। 4 अक्टूबर को पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों — मुरादाबाद के अफताब उर्फ सैफ और शाहजहांपुर के देवेंद्र को मुठभेड़ में दबोचा था। पूछताछ में शैतान का नाम उजागर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। गुरुवार सुबह नैनीताल हाईवे पर बिलवा पुल के पास पुलिस ने शैतान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया।

सात जिलों में 19 मुकदमे, दोहरा हत्याकांड में भी नाम

शैतान पर सात जिलों में हत्या, लूट और डकैती के 19 मामले दर्ज थे। इनमें मेरठ और बरेली में दोहरे हत्याकांड जैसी वारदातें भी शामिल थीं। हर वारदात के बाद वह अपना नाम और ठिकाना बदल लेता था। एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक शैतान छैमार गिरोह का सक्रिय सदस्य था। गिरोह के सदस्य ज्यादातर दूर-दराज के जिलों में वारदात को अंजाम देते हैं। ये लोग अक्सर बैंड पार्टी या शादी समारोहों में शामिल होकर रेकी करते और फिर निशाने पर आए घरों में डकैती डालते। डकैती के दौरान विरोध होने पर हत्या करना इस गिरोह की पहचान रही है। पुलिस को अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2025 12:08 pm

Published on:

12 Oct 2025 12:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मुठभेड़ में मारा गया ‘शैतान’ सुपुर्द-ए-खाक, कब्रिस्तान में तैनात रही भारी फोर्स, पत्नी और गांव का प्रधान भी पहुंचा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों की मौत, प्रधान ने खंती में पड़े देखे शव, फिर हुआ ये

बरेली

करवा चौथ पर पति की याद में टूट गई कंचन, फिर फांसी लगाकर दे दी जान, जाने आगे क्या हुआ

बरेली

वक्फ ज़मीन अल्लाह की अमानत, दरगाह ए आला हज़रत से फरमान मियां ने की अपील, रजिस्ट्रेशन कराएं, जो अमानत बचा ली वही आने वाली नस्लों का सच्चा रहबर कहलाएगा

बरेली

रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की जमीन पर कब्जा, एसएसपी के आदेश पर सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बरेली

बरेली में 34 केंद्रों पर होगी पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ परीक्षा, 15 हजार से अधिक अभ्यर्थियों होंगे शामिल, बैठक में डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.