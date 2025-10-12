सेमीखेड़ा चीनी मिल की तैयारियों पर डीएम ने जताई नाराजगी, बोले- जल्द शुरू हो पेराई नहीं तो होगी कार्रवाई

बरेली। किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा में रविवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिल की तैयारियों में सुस्ती देखकर डीएम नाराज हो गए। उन्होंने मिल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि पेराई सत्र शुरू करने में अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिल को हर हाल में जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी न झेलनी पड़े।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मिल परिसर का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने बॉयलर, क्रशिंग यूनिट और मशीनरी की स्थिति देखी और व्यवस्थाओं में कई खामियां मिलने पर नाराजगी जताई। डीएम ने कहा कि जब गन्ना खेतों में तैयार है, तब तक मिल का पूरी तरह दुरुस्त होना जरूरी है। यदि पेराई में देरी हुई तो इसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने गन्ना तौल और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को समय पर भुगतान मिलना चाहिए। साथ ही निर्देश दिया कि मिल गेट पर कोई भी किसान बेवजह परेशान न हो, इसके लिए व्यवस्था मजबूत की जाए। इस मौके पर जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी, चीनी मिल के जीएम किशन लाल, फरीदपुर और मीरगंज चीनी मिल के अभियंता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
