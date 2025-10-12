सेमीखेड़ा चीनी मिल की तैयारियों पर डीएम ने जताई नाराजगी, बोले- जल्द शुरू हो पेराई नहीं तो होगी कार्रवाई

बरेली। किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा में रविवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिल की तैयारियों में सुस्ती देखकर डीएम नाराज हो गए। उन्होंने मिल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि पेराई सत्र शुरू करने में अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिल को हर हाल में जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी न झेलनी पड़े।