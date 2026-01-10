10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

यूपी के इस अनाज और मेंथा कारोबारी ने किया 205 करोड़ का हवाला घोटाला, खाद्यान्न की कालाबाजारी से जीएसटी चोरी तक..भरता रहा तिजोरी

हवाला और जीएसटी चोरी के संगठित जाल की परतें खुलने लगी हैं। शाहजहांपुर से संचालित इस काले कारोबार का सरगना नीटू गुप्ता सामने आया है, जिसकी फर्मों से 88 करोड़ रुपये का लेनदेन पकड़ा गया है। इस खुलासे के बाद हवाला कारोबार का कुल आंकड़ा 205 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 10, 2026

काले कारोबार का सरगना नीटू गुप्ता

बरेली। हवाला और जीएसटी चोरी के संगठित जाल की परतें खुलने लगी हैं। शाहजहांपुर से संचालित इस काले कारोबार का सरगना नीटू गुप्ता सामने आया है, जिसकी फर्मों से 88 करोड़ रुपये का लेनदेन पकड़ा गया है। इस खुलासे के बाद हवाला कारोबार का कुल आंकड़ा 205 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। जांच में आशंका है कि रकम ठिकाने लगाने के लिए करीब 150 बोगस फर्मों का सहारा लिया गया।

2017 से 2025 तक चला खेल, खाता एक्टिव—रकम शून्य

जलालाबाद में वर्ष 2017 में पंजीकृत साजन ट्रेडिंग कंपनी (अनाज व्यापार) के खाते में 2017 से सितंबर 2025 के बीच 88 करोड़ रुपये का लेनदेन दर्ज मिला। हैरानी यह कि खाता अब भी सक्रिय है, लेकिन सितंबर 2025 में 70 हजार रुपये की अंतिम निकासी कर रकम शून्य कर दी गई। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक पांच फर्मों के जरिए 205.28 करोड़ रुपये इधर-उधर किए जा चुके हैं।

रिश्तेदार के जरिए संचालन, गिरफ्तारी से खुली कड़ी

भुता के केसपुर निवासी शब्बू की शिकायत पर पुलिस ने पहले शाहिद (केसपुर) और अमित गुप्ता (कांकरटोला, बारादरी) को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि शाहजहांपुर का अनाज कारोबारी नीटू गुप्ता ही हवाला नेटवर्क का मुख्य धंधेबाज है, जो अपने रिश्तेदार अमित गुप्ता के जरिए संचालन कर रहा था।

फ्लोर मिल–राइस मिल कनेक्शन, परिवार समेत अंडरग्राउंड

नीटू की फर्म कागजों में अनाज व्यापार दिखाती थी, जबकि खातों में फ्लोर मिल और राइस मिल से भारी लेनदेन दर्ज मिला है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि सरगना परिवार समेत अंडरग्राउंड हो चुका है। संभल के चंदौसी निवासी नन्हें के साथ कनेक्शन की भी जांच चल रही है।

साइबर ठगी की रकम खपाने वाला गैंग बेनकाब

साइबर ठगी की रकम को बोगस फर्मों में खपाकर मनी ट्रेल तोड़ने वाले गिरोह के और नाम सामने आए हैं। बुधवार को भुता पुलिस ने मोहम्मद नबी, अकरम, आरिफ (कैसरपुर) और फुरकान (फतेहगंज पश्चिमी के धतिया) को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यह गिरोह खातों में रकम घुमाकर एटीएम से निकासी कर पैसे ठिकाने लगाता था।

पुलिस का दावा—तह तक जाएगी जांच

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि हवाला प्रकरण में जांच लगातार जारी है। शाहजहांपुर के नीटू की फर्म के जरिये 88 करोड़ और कुल मिलाकर पांच फर्मों से 200 करोड़ से ज्यादा के लेनदेन की पुष्टि हुई है। पुलिस टीमें नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी हैं।
फर्मों से लेनदेन (अब तक सामने आया):
सत्य सहाय — ₹23.65 करोड़
महाकाल ट्रेडर्स — ₹74.13 करोड़
महावीर ट्रेडर्स — ₹4.50 करोड़
सुमित ट्रेडर्स — ₹15.00 करोड़

रिठौरा का कारोबारी है सबसे बड़ा फाइनेंसर

बरेली मंडल के इस काले कारोबार का सबसे बड़ा फाइनेंसर रिठौरा का नीतू गुप्ता का सजातीय कारोबारी है। पीडीएस घोटाले में उसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा काकरटोला में पकड़े गए आरोपी का बहनोई भी इस पूरे मामले में संलिप्त है दोनों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है पुलिस इन पर भी शिकंजा करने की तैयारी में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 01:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस अनाज और मेंथा कारोबारी ने किया 205 करोड़ का हवाला घोटाला, खाद्यान्न की कालाबाजारी से जीएसटी चोरी तक..भरता रहा तिजोरी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सत्ता का सियासी जमावड़ा: दो दिन में बरेली में डिप्टी CM-केंद्रीय मंत्री-प्रदेश अध्यक्ष, विकास योजनाओं पर कसे जाएंगे अफसरों के पेंच

बरेली

हिंदी में अव्वल, कामकाज में कमाल: राजभाषा कार्यान्वयन में देश में नंबर-1 बना बरेली पासपोर्ट कार्यालय

बरेली

पांच साल का इश्क, मजहब की दीवार तोड़कर मंदिर में प्यार ने रचाई शादी, अब मिली ये धमकी

बरेली

ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर मां-बेटी की मौत, शराब के नशे में धुत था चालक, पुलिस तलाश में जुटी

बरेली

प्यार में अंधी हुई किशोरी ने खुद रची थी 15 लाख फिरौती की साजिश, दिल्ली भागने की फिराक में थे दोनों, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.