यूपी के इस अनाज और मेंथा कारोबारी ने किया 205 करोड़ का हवाला घोटाला, खाद्यान्न की कालाबाजारी से जीएसटी चोरी तक..भरता रहा तिजोरी

काले कारोबार का सरगना नीटू गुप्ता
बरेली। हवाला और जीएसटी चोरी के संगठित जाल की परतें खुलने लगी हैं। शाहजहांपुर से संचालित इस काले कारोबार का सरगना नीटू गुप्ता सामने आया है, जिसकी फर्मों से 88 करोड़ रुपये का लेनदेन पकड़ा गया है। इस खुलासे के बाद हवाला कारोबार का कुल आंकड़ा 205 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। जांच में आशंका है कि रकम ठिकाने लगाने के लिए करीब 150 बोगस फर्मों का सहारा लिया गया।
जलालाबाद में वर्ष 2017 में पंजीकृत साजन ट्रेडिंग कंपनी (अनाज व्यापार) के खाते में 2017 से सितंबर 2025 के बीच 88 करोड़ रुपये का लेनदेन दर्ज मिला। हैरानी यह कि खाता अब भी सक्रिय है, लेकिन सितंबर 2025 में 70 हजार रुपये की अंतिम निकासी कर रकम शून्य कर दी गई। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक पांच फर्मों के जरिए 205.28 करोड़ रुपये इधर-उधर किए जा चुके हैं।
भुता के केसपुर निवासी शब्बू की शिकायत पर पुलिस ने पहले शाहिद (केसपुर) और अमित गुप्ता (कांकरटोला, बारादरी) को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि शाहजहांपुर का अनाज कारोबारी नीटू गुप्ता ही हवाला नेटवर्क का मुख्य धंधेबाज है, जो अपने रिश्तेदार अमित गुप्ता के जरिए संचालन कर रहा था।
नीटू की फर्म कागजों में अनाज व्यापार दिखाती थी, जबकि खातों में फ्लोर मिल और राइस मिल से भारी लेनदेन दर्ज मिला है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि सरगना परिवार समेत अंडरग्राउंड हो चुका है। संभल के चंदौसी निवासी नन्हें के साथ कनेक्शन की भी जांच चल रही है।
साइबर ठगी की रकम को बोगस फर्मों में खपाकर मनी ट्रेल तोड़ने वाले गिरोह के और नाम सामने आए हैं। बुधवार को भुता पुलिस ने मोहम्मद नबी, अकरम, आरिफ (कैसरपुर) और फुरकान (फतेहगंज पश्चिमी के धतिया) को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यह गिरोह खातों में रकम घुमाकर एटीएम से निकासी कर पैसे ठिकाने लगाता था।
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि हवाला प्रकरण में जांच लगातार जारी है। शाहजहांपुर के नीटू की फर्म के जरिये 88 करोड़ और कुल मिलाकर पांच फर्मों से 200 करोड़ से ज्यादा के लेनदेन की पुष्टि हुई है। पुलिस टीमें नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी हैं।
फर्मों से लेनदेन (अब तक सामने आया):
सत्य सहाय — ₹23.65 करोड़
महाकाल ट्रेडर्स — ₹74.13 करोड़
महावीर ट्रेडर्स — ₹4.50 करोड़
सुमित ट्रेडर्स — ₹15.00 करोड़
बरेली मंडल के इस काले कारोबार का सबसे बड़ा फाइनेंसर रिठौरा का नीतू गुप्ता का सजातीय कारोबारी है। पीडीएस घोटाले में उसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा काकरटोला में पकड़े गए आरोपी का बहनोई भी इस पूरे मामले में संलिप्त है दोनों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है पुलिस इन पर भी शिकंजा करने की तैयारी में है।
