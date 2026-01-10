यूपी के इस अनाज और मेंथा कारोबारी ने किया 205 करोड़ का हवाला घोटाला, खाद्यान्न की कालाबाजारी से जीएसटी चोरी तक..भरता रहा तिजोरी

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि हवाला प्रकरण में जांच लगातार जारी है। शाहजहांपुर के नीटू की फर्म के जरिये 88 करोड़ और कुल मिलाकर पांच फर्मों से 200 करोड़ से ज्यादा के लेनदेन की पुष्टि हुई है। पुलिस टीमें नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी हैं।

फर्मों से लेनदेन (अब तक सामने आया):

सत्य सहाय — ₹23.65 करोड़

महाकाल ट्रेडर्स — ₹74.13 करोड़

महावीर ट्रेडर्स — ₹4.50 करोड़

सुमित ट्रेडर्स — ₹15.00 करोड़