1.40 करोड़ की मॉरफीन के साथ तीन गिरफ्तार, हाईवे पर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे तस्कर, एसओजी-पुलिस ने ऐसे दबोचा

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 400 ग्राम मॉरफीन के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद मॉरफीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन, एक आईसर कैंटर ट्रक और रुपये गिनने की मशीन भी बरामद की है। यह मशीन तस्करी से मिलने वाली रकम गिनने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि वे मॉरफीन मणिपुर से ट्रक के जरिए लाते थे। ट्रक को अफजल चलाता था, जबकि फरार आरोपी वसीम का संपर्क माल सप्लाई करने वालों से था। उसी के जरिए मणिपुर में उन्हें मॉरफीन मिली थी।
आरोपियों ने बताया कि वे बरेली–शाहजहांपुर हाईवे पर रेशमबाग फ्लाईओवर के पास ट्रक खड़ा कर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया, जबकि वसीम भागने में सफल हो गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान अफजल (22) निवासी खानपुरा मीरगंज, हसनैन खान (25) निवासी मवई काजियान शेरगढ़ और तसलीम (26) निवासी वावर नगर मीरगंज के रूप में हुई है। फरार आरोपी वसीम, थाना फरीदपुर क्षेत्र का रहने वाला है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार तसलीम पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और जुआ अधिनियम के मुकदमे शामिल हैं। अन्य आरोपियों के भी आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों और फरार वसीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस बड़ी बरामदगी के बाद जिले में नशा तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। फरीदपुर इंस्पेक्टर राधेश्याम का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
