1.40 करोड़ की मॉरफीन के साथ तीन गिरफ्तार, हाईवे पर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे तस्कर, एसओजी-पुलिस ने ऐसे दबोचा

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार तसलीम पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और जुआ अधिनियम के मुकदमे शामिल हैं। अन्य आरोपियों के भी आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों और फरार वसीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस बड़ी बरामदगी के बाद जिले में नशा तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। फरीदपुर इंस्पेक्टर राधेश्याम का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।