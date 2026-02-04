4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

बरेली

सिर पर बोतल फोड़ी और फेंक दिया छत से: मारने से पहले पिलाई शराब: तीन दोस्तों ने किया कांड

Crime News: तीन दोस्तों ने शख्स को पहले शराब पिलाई और इसके बाद उसके सिर पर बोटल फोड़ दी। इसके बाद तीनों ने उसे ठेके की छत ने नीचे फेंक दिया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Harshul Mehra

Feb 04, 2026

three friends brutally murdered man after giving him alcohol bareilly news crime

तीन दोस्तों ने की शख्स की हत्या। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। तीन दोस्तों ने मिलकर शख्स को मौत के घाट उतार दिया। मारने से पहले शख्स को शराब पिलाई गई।

Crime News in Hindi: एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी

दरअसल, गुलड़िया-रामनगर में शख्स को शराब पिलाने के लिए तीनों दोस्त ठेके की छत पर ले गए। जिसके बाद तीनों ने मूंगफली विक्रेता विनोद कुमार की हत्या कर दी। आरोपियों ने विनोद के सिर पर शराब की बोतल फोड़ी और उसके बाद विनोद को छत से फेंक दिया। घटना के कुछ घंटे बाद ही एक आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि अन्य दो आरोपी शमीम और जीशान की तलाश की जा रही है। तीनों के खिलाफ हत्या की धारा में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सिर में चोट लगने की वजह से मौत होने की पुष्टि की। दो संप्रदायों से जुड़ा मामला होने के कारण गांव में पुलिस फोर्स तैनात है।

UP Crime News: बरेली में मूंगफली के व्यापारी की हत्या

मृतक विनोद केसरपुर गांव निवासी थे और हरियाणा के फरीदाबाद में रहकर मूंगफली बेचते थे। आरोपी शमीम और राशिद भी उन्हीं के साथ काम करते थे। 2 दिन पहले ही वह गांव लौटे थे। ग्रामीणों की माने तो सोमवार शाम 6 बजे राशिद, शमीम, जीशान ने विनोद को शराब पिलाने के लिए बुलाया।

Bareilly News in Hindi: ठेके की छत से शराब पिलाकर दिया धक्का

इस दौरान तीनों विनोद को गुरगांव मुस्तकिल गांव ले गए। राशिद, शमीम और जीशान ने यहां शराब खरीदी। इसके बाद विनोद के साथ उसी ठेके की छत पर बैठकर शराब का सेवन किया। इस दौरान किसी बात पर विवाद होने पर तीनों ने विनोद को जमकर पीटा, इसके बाद शराब की बोतल विनोद के सिर पर फोड़ दी। इसके बाद तीनों ने विनोद को छत से धक्का दे दिया। छत से नीचे गिरे विनोद की मौके पर मौत हो गई। ठेका दुकान की छत पर शराब पिलाने के मामले की आबकारी विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Bareilly Crime News: मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

अंशिका वर्मा, SP साउथ का मामले को लेकर कहना है, '' रात में गांव पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त की। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर तीनों आरोपियों पर FIR दर्ज करा दी गई है। एक आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य दोनों की तलाश की जा रही है।

