सिर पर बोतल फोड़ी और फेंक दिया छत से: मारने से पहले पिलाई शराब: तीन दोस्तों ने किया कांड

दरअसल, गुलड़िया-रामनगर में शख्स को शराब पिलाने के लिए तीनों दोस्त ठेके की छत पर ले गए। जिसके बाद तीनों ने मूंगफली विक्रेता विनोद कुमार की हत्या कर दी। आरोपियों ने विनोद के सिर पर शराब की बोतल फोड़ी और उसके बाद विनोद को छत से फेंक दिया। घटना के कुछ घंटे बाद ही एक आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि अन्य दो आरोपी शमीम और जीशान की तलाश की जा रही है। तीनों के खिलाफ हत्या की धारा में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सिर में चोट लगने की वजह से मौत होने की पुष्टि की। दो संप्रदायों से जुड़ा मामला होने के कारण गांव में पुलिस फोर्स तैनात है।