प्रेमी से तंग आकर दिल्ली की युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लगाए ये आरोप

बरेली। किला थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवती ने प्रेम संबंधों में तनाव के चलते फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के समय युवती अपने प्रेमी के साथ किराए के कमरे में रह रही थी।
थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने बताया कि दिल्ली निवासी पूजा दो महीने पहले बरेली के किला छावनी क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहने आई थी। उसके साथ आलोक नामक युवक भी रहता था, जो रिक्शा चलाता और मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच आए दिन विवाद और आपसी तनाव रहता था। बुधवार शाम लगभग पांच बजे युवती ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। नोट में युवती ने स्पष्ट किया है कि उसके पति का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। उसने लिखा कि उसका प्रेमी आलोक उसे धोखा देता था, प्रताड़ित करता था और मारपीट भी करता था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी प्रेमी आलोक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस आसपास के क्षेत्रों में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
