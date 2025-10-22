प्रेमी से तंग आकर दिल्ली की युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लगाए ये आरोप

मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। नोट में युवती ने स्पष्ट किया है कि उसके पति का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। उसने लिखा कि उसका प्रेमी आलोक उसे धोखा देता था, प्रताड़ित करता था और मारपीट भी करता था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी प्रेमी आलोक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस आसपास के क्षेत्रों में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।