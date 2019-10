UP Police के दरोगा ने पेश की ईमानदारी की मिसाल,जानिए क्या किया

बरेली। उत्तर प्रदेश (UP Police) पुलिस की कार्यप्रणाली पर कुछ पुलिसकर्मियों के कारण सवालिया निशान लगते रहते हैं। इन सबके बीच प्रदेश पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर पुलिस का मान बढाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही मामला बरेली जिले में सामने आया है जहां पर (UP Police) के एक दरोगा (Police sub inspector) ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरोगा को एटीएम(ATM) के अंदर मशीन में 10 हजार रुपये फंसे मिले जिसके बाद दरोगा ने बैंक मैनेजर से सम्पर्क किया और 10 हजार रुपये मैनेजर की सुपुर्दगी में दे दिए। दरोगा की इस ईमानदारी के लिए बैंक कर्मियों के साथ ही पुलिस के अफसरों ने भी प्रशंसा की है।

एसएसपी (SSP Bareilly) की मीडिया सेल में तैनात दरोगा योगेश कुमार कचहरी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की मुख्य शाखा (Main Branch) के बाहर लगे एटीएम से रुपये निकालने गए थे। एक नम्बर एटीएम की कैश डिस्पेंशर में दरोगा को 10 हजार रुपये फंसे मिले जिसे दरोगा ने निकाल लिए और एटीएम पर तैनात गार्ड को इसकी सूचना दी और गार्ड की मदद से एटीएम में मिले कैश को मैनेजर के सुपुर्द कर दिया। दरोगा की ईमानदारी देख बैंक मैनजर समेत बैंक के स्टाफ ने उनकी जमकर प्रशंसा की। बरेली पुलिस के अफसरों ने भी दरोगा के इस कदम की जमकर प्रशंसा की।