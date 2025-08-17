उर्स-ए-आला हजरत: तीन दिन बंद रहेंगे शहर के स्कूल-कॉलेज, 20 अगस्त को पूरे जिले में छुट्टी के आदेश

बरेली। उर्स-ए-आला हजरत पर जिले में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 18, 19 और 20 अगस्त को शहर के कई स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।