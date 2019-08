बाड़मेर। Barmer IAF Accident : राजस्थान में बाड़मेर जिले में IAF के जवानों के साथ बड़ा हादसा हुआ। बाड़मेर जिले की चौहटन ( Barmer Chohtan ) में पहाड़ी पर सैनिकों से भरा वायुसेना का ट्रक घाटी में पलट गया। इस दौरान तीन जवानों की मौत ( Three IAF Personnel killed as truck falls into Gorge ) हो गई, जबकि तीन अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

सेना के साथ हुए इस हादसे को लेकर पूरे राजस्थान में शोक की लहर छा गई। वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ), उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Sachin Pilot ), पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Vasundhara Raje ) ने जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।

CM गहलोत ने जताई संवेदना

Deeply saddened to know three #IAF personnel have lost lives, when the truck carrying them fell into a gorge in #Barmer, #Rajasthan. My heartfelt condolences to their family members. My prayers for speedy recovery of other IAF personnel, who got severely injured in the accident. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 21, 2019

Deputy CM सचिन पायलट ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि

बाड़मेर में चौहटन की पहाड़ी पर एयरफोर्स का ट्रक पलटने से हुए हादसे में जान गवांने वाले जवानों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ| इस मुश्किल घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ है। — Sachin Pilot (@SachinPilot) August 21, 2019

पूर्व CM वसुंधरा राजे ने भी किया Tweet

बाड़मेर के चौहटन में हुए ट्रक हादसे में एयरफोर्स जवानों की मृत्यु बेहद दुःखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले सभी जवानों को मेरी श्रद्धांजलि। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ व परिजनों को संबल प्रदान करने की कामना करती हूं। — Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) August 21, 2019

ऐसे हुआ जवानों के साथ हादसा ( Indian AIr Force Accident in Rajasthan )

मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वायु सेना ( Indian AIr Force ) का बाड़मेर के चौहटन में बेस कैंप है। वायुसैनिकों का ट्रक शिविर से नीचे आ रहा था। ट्रक में 6 वायुसेना कर्मी सवार थे। इस दौरान अचानक ट्रक घाटी में जा गिरा। ट्रक सवार तीन सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनका उपचार बाड़मेर के अस्पताल में चल रहा है। वहीं, मामले की जांच कर हादसे की वजह तलाशी जा रही है।