राजस्थान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बड़ा खेला, 500-1000 में आईफोन प्री-बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए की ठगी

Social Media Influencer Ugraram: उगराराम नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने मंगलवार को बाड़मेर जिले से गिरफ्तार किया है। उस पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है।
पुलिस के मुताबिक, उगराराम सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लाखों फॉलोअर्स को झांसा देता था। वह कम कीमत में आईफोन देने का वादा करता और फिर प्री-बुकिंग के नाम पर 500 से 1000 रुपए लेता था।
उगराराम लोगों का भरोसा जीतने के लिए रसीद भी जारी करता और मोबाइल डिलीवरी की तारीख आगे बढ़ा देता। कई बार वह नकली वीडियो बनाकर दिखाता कि उसने लोगों को आईफोन बांटे हैं। बताया जा रहा है कि यह चौथा बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसमें हर बार करीब 1500 से 2000 लोग फंसाए गए।
बता दें कि यह मामला उस समय खुला, जब शिव रामदेरीया जियानियों की बस्ती निवासी बंशीलाल ने 16 सितंबर को शिव थाने में शिकायत दर्ज कराई। बंशीलाल ने बताया, उसने भी उगराराम के वीडियो देखकर 500 रुपए जमा कराए थे। बाद में पता चला कि आरोपी कई साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा है।
पुलिस पूछताछ में उगराराम ने स्वीकार किया कि हाल ही की एक स्कीम में करीब 1900 लोगों ने 1000-1000 रुपए जमा कराए। कुछ लोगों को दिखावे के लिए आईफोन दिए गए, जबकि कई को घड़ी जैसी दूसरी चीजें थमा दी गईं, ताकि शक न हो। इससे उसने करीब 19 लाख रुपए की ठगी की।
पुलिस जांच में सामने आया कि उगराराम कई बार दुबई की यात्रा कर चुका है। उसने दावा किया कि वह वहां वॉटर टेस्टिंग कंपनी में काम करता था। फिलहाल, पुलिस उसके पासपोर्ट और विदेश यात्राओं की जांच कर रही है।
बतात चलें, उगराराम पहले बालोतरा और बाद में बाड़मेर शहर में मोबाइल की दुकान चलाता था। कोरोना काल के बाद उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और ऑनलाइन गिवअवे के नाम पर ठगी शुरू कर दी।
पुलिस अब उसके बैंक खातों और लेन-देन की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने अब तक कितने लोगों को ठगा और रकम कहां खर्च की। अधिकारियों का कहना है, यह संगठित और योजनाबद्ध ठगी का मामला है, जिसमें आरोपी ने सोशल मीडिया की ताकत का गलत इस्तेमाल कर हजारों लोगों से लाखों रुपए वसूले।