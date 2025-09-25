Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बड़ा खेला, 500-1000 में आईफोन प्री-बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए की ठगी

Social Media Influencer Ugraram: राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बड़ी ठगी की है। आईफोन मोबाइल प्री-बुकिंग के नाम पर लोगों से 500 से 1000 हजार रुपए लेता था। इसके झांसे में करीब दो हजार लोग फंस चुके थे।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 25, 2025

Social Media Influencer Ugraram
Social Media Influencer Ugraram (Photo-Instagram)

Social Media Influencer Ugraram: उगराराम नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने मंगलवार को बाड़मेर जिले से गिरफ्तार किया है। उस पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है।


पुलिस के मुताबिक, उगराराम सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लाखों फॉलोअर्स को झांसा देता था। वह कम कीमत में आईफोन देने का वादा करता और फिर प्री-बुकिंग के नाम पर 500 से 1000 रुपए लेता था।


लोगों का भरोसा जीतने के लिए देता था रसीद


उगराराम लोगों का भरोसा जीतने के लिए रसीद भी जारी करता और मोबाइल डिलीवरी की तारीख आगे बढ़ा देता। कई बार वह नकली वीडियो बनाकर दिखाता कि उसने लोगों को आईफोन बांटे हैं। बताया जा रहा है कि यह चौथा बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसमें हर बार करीब 1500 से 2000 लोग फंसाए गए।


बंशीलाल ने शिकायत दर्ज करवाई


बता दें कि यह मामला उस समय खुला, जब शिव रामदेरीया जियानियों की बस्ती निवासी बंशीलाल ने 16 सितंबर को शिव थाने में शिकायत दर्ज कराई। बंशीलाल ने बताया, उसने भी उगराराम के वीडियो देखकर 500 रुपए जमा कराए थे। बाद में पता चला कि आरोपी कई साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा है।


आरोपी ने स्वीकर की ठगी


पुलिस पूछताछ में उगराराम ने स्वीकार किया कि हाल ही की एक स्कीम में करीब 1900 लोगों ने 1000-1000 रुपए जमा कराए। कुछ लोगों को दिखावे के लिए आईफोन दिए गए, जबकि कई को घड़ी जैसी दूसरी चीजें थमा दी गईं, ताकि शक न हो। इससे उसने करीब 19 लाख रुपए की ठगी की।


उगराराम कई बार जा चुका है दुबई


पुलिस जांच में सामने आया कि उगराराम कई बार दुबई की यात्रा कर चुका है। उसने दावा किया कि वह वहां वॉटर टेस्टिंग कंपनी में काम करता था। फिलहाल, पुलिस उसके पासपोर्ट और विदेश यात्राओं की जांच कर रही है।


बतात चलें, उगराराम पहले बालोतरा और बाद में बाड़मेर शहर में मोबाइल की दुकान चलाता था। कोरोना काल के बाद उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और ऑनलाइन गिवअवे के नाम पर ठगी शुरू कर दी।


पुलिस कर रही लेन-देन की जांच


पुलिस अब उसके बैंक खातों और लेन-देन की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने अब तक कितने लोगों को ठगा और रकम कहां खर्च की। अधिकारियों का कहना है, यह संगठित और योजनाबद्ध ठगी का मामला है, जिसमें आरोपी ने सोशल मीडिया की ताकत का गलत इस्तेमाल कर हजारों लोगों से लाखों रुपए वसूले।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर में NSG कमांडो ने शराब कारोबारी पर नशे में किया था क्रूर हमला, सर्विस वेपन से काटा था हाथ-पैर, गुजरात से गिरफ्तार
बाड़मेर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 03:20 pm

Published on:

25 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बड़ा खेला, 500-1000 में आईफोन प्री-बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए की ठगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.