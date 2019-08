राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश, राजस्थान में यहां 7 नए राजस्व गांवों का गठन, यहां देखें सूची

New Revenue Village in Rajasthan : Rajasthan Government ने एक अधिसूचना जारी कर Barmer जिले में 7 नए राजस्व ग्रामों ( List of Revenue Villages in Rajasthan ) का गठन किया है।