पर्यावरण रक्षा के लिए पौधे लगाएं व संरक्षण करें

बालोतरा BALOTRA. पर्यावरण environment की रक्षा Defence करके ही नई पीढ़ी the new generation को सुंदर संसार world दिया जा सकता है। इसलिए अधिकाधिक पौधे लगाएं व इनकी देखभाल करें। उपखंड अधिकारी Subdivision Officer रोहित कुमार ने नगर के बी.आर. इंटरनेशनल में राजस्थान पत्रिका Rajasthan patrika के हरयाळो राजस्थान अभियान Harayo Rajasthan Campaign के तहत आयोजित पौधरोपण Plantation कार्यक्रम में यह बात कही।