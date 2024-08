Rajasthan: एक साथ 10 हिरणों का शिकार, रस्सियों से बांध रखे थे बेजुबानों के पैर; ग्रामीणों का दूसरे दिन भी धरना जारी

राजस्थान में एक साथ दस हिरणों के शिकार का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है।

बाड़मेर•Aug 13, 2024 / 12:53 pm• Lokendra Sainger

Barmer in Protest for beer: राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र में लीलसर ग्राम पंचायत के शेरपुरा गांव की सरहद में एक साथ दस हिरणों के शिकार का मामला सामने आने के बाद समूचे इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार सवेरे सड़क किनारे पेड़ों के नीचे दस हिरण मृत मिले। उनके पैर रस्सियों से बंधे थे। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें बांधकर उन पर लठ्ठ या सरिये से वार कर मारा गया है। घटनास्थल पर वाहन के आने-जाने के भी निशान मिले हैं। इस घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों (Barmer in Villagers’ Protest) का दूसरे दिन भी लगातार धरना जारी है।