राजस्थान के इस शहर को नया जिला बनाने की मांग, सदन से आई ये बड़ी खबर

राजस्थान के इस शहर को नया जिला बनाने की मांग, सदन से आई ये बड़ी खबर

Balotra as New District Proposal in Rajasthan : राजस्थान में नए जिले के निर्माण ( New District in Rajasthan ) की मांग लगातार उठती रही है। बाड़मेर ( Barmer ) के बालोतरा ( Balotra ) को जिला बनाने की मांग उठने के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ( Harish Choudhary ) का बयान भी सामने आया है।