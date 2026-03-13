Rajasthan : बालोतरा के पचपदरा नगर में ₹8 करोड़ से बनेगी एसटीपी, डीपीआर का आदेश जारी

न्यास सचिव अशोक कुमार ने बताया कि डीपीआर तैयार करने से पहले नगर का विस्तृत सर्वे किया जाएगा। सर्वे के माध्यम से पचपदरा तालाब में विभिन्न नालों और निकासी बिंदुओं से पहुंचने वाले गंदे पानी का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर ऐसी योजना तैयार की जाएगी, जिससे गंदे पानी को तालाब में जाने से रोका जा सके और उसे ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जा सके।