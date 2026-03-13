13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan : बालोतरा के पचपदरा नगर में ₹8 करोड़ से बनेगी एसटीपी, डीपीआर का आदेश जारी

Rajasthan : बालोतरा के पचपदरा नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की डीपीआर तैयार होगी। इसके निर्माण की अनुमानित लागत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद एसटीपी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 13, 2026

Rajasthan Balotra Pachpadra Nager An STP worth ₹8 crore will be constructed DPR Order Issued

फोटो - AI

Rajasthan : बालोतरा के पचपदरा नगर में लंबे समय से चली आ रही गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए अब ठोस पहल शुरू कर दी गई है। नगर विकास न्यास बालोतरा की ओर से पचपदरा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाने के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं।

न्यास सचिव अशोक कुमार ने बताया कि डीपीआर तैयार करने से पहले नगर का विस्तृत सर्वे किया जाएगा। सर्वे के माध्यम से पचपदरा तालाब में विभिन्न नालों और निकासी बिंदुओं से पहुंचने वाले गंदे पानी का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर ऐसी योजना तैयार की जाएगी, जिससे गंदे पानी को तालाब में जाने से रोका जा सके और उसे ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जा सके।

अनुमानित लागत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई

अशोक कुमार ने बताया कि प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च होंगे। डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना को स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद एसटीपी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

गंदे पानी का रुक सकेगा प्रवाह

अशोक कुमार ने बताया कि इस परियोजना के लागू होने से पचपदरा तालाब में गंदे पानी का प्रवाह रुक सकेगा, जिससे तालाब का पानी स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। साथ ही नगर में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था बेहतर होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

एसटीपी बनने से तालाब की स्वच्छता बनी रहेगी तथा आसपास के क्षेत्रों में फैलने वाली गंदगी और दुर्गंध की समस्या से भी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में 2 दिन अंधड़ और जोरदार बारिश का अलर्ट
जयपुर
Weather Update Meteorological Department New Prediction Rajasthan Two Days 14-15 March Dust Storms and Rain Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 02:37 pm

Published on:

13 Mar 2026 02:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan : बालोतरा के पचपदरा नगर में ₹8 करोड़ से बनेगी एसटीपी, डीपीआर का आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बालोतरा फैक्ट्री हादसा: स्लज टैंक की सफाई में उतरे 3 मजदूरों की मौत, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

बाड़मेर

Barmer: 600 साल पुराने झाक मठ के महंत को संतों ने दी अंतिम विदाई, मौत का कारण बना रहस्य

Jhak Math Saint
बाड़मेर

बाड़मेर: संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप

बाड़मेर

राजस्थान में प्रसिद्ध मठ के मठाधीश की संदिग्ध मौत, कुंड में शव देख भक्तों के उड़े होश, सुसाइड या कुछ और?

Barmer Mahant Parasnath Maharaj Death
बाड़मेर

बाड़मेर-बालोतरा के सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से पहले होने वाला है यह बदलाव, जानें शिक्षा विभाग का पूरा प्लान

Barmer and Balotra Schools to Get 28 Lakh Textbooks for New Session 12 Lakh Already Reached Before April 1 Start
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.