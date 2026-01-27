27 जनवरी 2026,

मंगलवार

बाड़मेर

Burqa : बुर्के पर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, विधायक महंत प्रतापपुरी ने किया खुलकर समर्थन

Burqa : बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए बुर्के वाली बनाने के बजाय मां दुर्गा जैसी शक्ति स्वरूपा बनाया जाए। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान का पोकरण विधायक व तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी ने समर्थन किया हैं।

बाड़मेर

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 27, 2026

पोकरण विधायक व तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी व कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री। फोटो पत्रिका

Burqa : बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए बुर्के वाली बनाने के बजाय मां दुर्गा जैसी शक्ति स्वरूपा बनाया जाए। बेटियों को हमें लव जिहाद से बचाना है। पोकरण विधायक व तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान का खुलकर समर्थन किया।

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री बुर्के ने बेटियों से आवाहन किया कि दुर्गा-काली बनो, लेकिन बुर्के वाली मत बनाना। हमारे शास्त्रों में सरस्वती, दुर्गा और अन्नपूर्णा जैसे रूपों का वर्णन है। शक्ति शब्द में सब कुछ आ जाता है। जहां नारी की पूजा होती है। वहां देवता निवास करते है। यह पूजनीय, वंदनीय और हमारी सब कुछ है। इसलिए बेटियों को शक्ति स्वरूपा का ही रूप देना चाहिए। तिरस्कृत भाव से नहीं देखना चाहिए। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने यह बयान कोटा के रामगंजमंडी कस्बे में तीन दिनों तक श्रद्धा-भक्ति महाकुंभ में दिया था।

धीरेंद्र शास्त्री का बयान बिल्कुल सही

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत प्रतापपुरी ने कहाकि धीरेंद्र शास्त्री का बयान बिल्कुल सही है। हमारी मातृशक्ति की परंपरा है उसका निर्वाहन करने वाले हमारी बहन-बेटियां बने। कुछ लोग यहां पर अशांति का वातावरण बनाना चाहते है। उनके सिद्धांत, भाषा और उनकी शिक्षा क्या कहती है। इसका वहीं जाने।

बहन-बेटियां शिक्षा-संस्कार के साथ हो रहीं शिक्षित

महंत प्रतापपुरी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि बाबा रामदेव ने आचार्य के नाम से बहुत बड़ा गुरुकुल संस्थान खड़ा किया है। जिसमें हजारों बहन-बेटियां शिक्षा और संस्कार के साथ शिक्षित हो रहे हैं। वह पूरे देश के लिए योगदान देंगे।

27 Jan 2026 09:22 am

27 Jan 2026 09:12 am

