Burqa : बुर्के पर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, विधायक महंत प्रतापपुरी ने किया खुलकर समर्थन

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री बुर्के ने बेटियों से आवाहन किया कि दुर्गा-काली बनो, लेकिन बुर्के वाली मत बनाना। हमारे शास्त्रों में सरस्वती, दुर्गा और अन्नपूर्णा जैसे रूपों का वर्णन है। शक्ति शब्द में सब कुछ आ जाता है। जहां नारी की पूजा होती है। वहां देवता निवास करते है। यह पूजनीय, वंदनीय और हमारी सब कुछ है। इसलिए बेटियों को शक्ति स्वरूपा का ही रूप देना चाहिए। तिरस्कृत भाव से नहीं देखना चाहिए। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने यह बयान कोटा के रामगंजमंडी कस्बे में तीन दिनों तक श्रद्धा-भक्ति महाकुंभ में दिया था।