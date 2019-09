चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा, तीन दानपात्रों से चुराए 50 हजार रूपए

( stolen from temple ) शहर में चोरियों ( crime in barmer ) की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और अब रात्रि पुलिस गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं। बाड़मेर में चोर इतने शातिर हो गए हैं कि चोरी ( Theft in barmer ) की घटना को अंजाम देने के दौरान कोई सबूत तक नहीं छोड़ते। बाड़मेर में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने मोक्ष धाम के निकट स्थित विमलनाथ मंदिर जैन विद्यापीठ को निशाना ( Theft in temple in barmer ) बनाया।