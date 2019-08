बाड़मेर: ट्रैक्टर के साथ बिना पंजीयन के दौड़ रही ट्रॉलियां

बाड़मेर. जिले भर में ट्रैक्टरों (tractors) के साथ दौड़ती ट्रालियां बिना रजिस्ट्रेशन (without registraion) के चल रही हैं। नियमानुसार (according to rule) ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली का पंजीयन (registration) भी अनिवार्य (mandatory) है जबकि अधिकांश ट्रैक्टर मालिक ट्रॉली का उपयोग वाणिज्यिक (commercial use) रूप में कर रहे हैं। ट्रॉलियों का रजिस्टे्रशन नहीं होने से परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान (revenue)होता है। वहीं कई बार ये देखने में आया कि हादसा होने पर टै्रक्टर चालक ट्रॉली छोड़कर भाग जाता है। पंजीयन नहीं होने से ट्रॉली मालिक का पता ही नहीं चल पाता है।

ट्रैक्टर मालिक की ओर से कृषि कार्यों के अलावा पत्थर, कंकरीट, बजरी, सीमेन्ट,मिट्टी, लोहे के सरिए व अन्य सामान लाने- ले जाने में इनका उपयोग हो रहा है। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक चांदी कूट रहे हैं। लेकिन पंजीयन नहीं होने से परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा है।

विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई

बिना नंबरी(without number) ट्रैक्टर ट्रॉलियां शहर सहित गांवों के मुख्य मार्गों पर धड़ल्ले से दौड़ रही है। परिवहन व पुलिस विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके चलते ट्रैक्टर मालिक बेखौफ हैं।

रजिस्ट्रेशन जरूरी

ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन करना गलत है। ट्रॉली मालिक रिपलेक्टर अवश्य लगवाएं। बिना रजिस्टे्रशन व रिपलेक्टर के ट्रॉली पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

टीकूराम पूनड़, जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर