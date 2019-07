सुसाइड नोट में लिखा हनुमान बेनिवाल जिंदाबाद...कैलाश चौधरी जिंदाबाद...और बच्ची को लेकर कूद गई ट्रेन के आगे

बाड़मेर. Suicide सदर थाना क्षेत्र के Suicide Pointe जसदेर तालाब के पास एक महिला ने उसकी आठ वर्षींय बच्ची के साथ malani express मालाणी एक्सप्रेस के आगे कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर सदर पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद करीब 2 घण्टे बाद सदर पुलिस मौके पर पहुंच शवों को अपने कब्जे में लिया।

woman jumped दोनों के शव रेलवे स्टेशन पर करीब दो घण्टे रहे शवों को ढकने के लिए पुलिस के पास कपड़ा तक नही था, ऐसे में काफी देर तक शव खुले पड़े रहे।

woman jumped ahead of train with her baby girl घटना स्थल पर दो पन्नों सुसाइड नोट मिला, जिस पर लिखा था कि मै काफी परेशान हूॅ मरना नही चाहती हूॅ लेकिन परेशानी हद से ज्यादा बढने पर मजबूरी से ये कदम उठा रही हूं मेरी मौत के जिम्मेदार दो व्यक्ति है सुसाइड नोट में लिखा तुलसाराम व देवीकिशन पर शराब पीकर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है, साथ ही लिखा था कि उनको नौकरी का घमंड है जिसकी वजह से मुझे परेशान किया जा रहा हैं। और लिखा किसी और को परेशान नही किया जाये। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, कानून के रखवाले आप इस मुदद्े को जरुर उठाना।

सुसाइड नोट में लिखा जिंदाबाद

सुसाइड नोट में हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, कैलाश चौधरी जिंदाबाद व भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का भी जिक्र किया हुआ है, हालांकि ऐसा क्यों लिखा होगा अभी तक स्पष्ट नही हो पाया है। पुलिस ने सुसाइड नोट व अन्य बिन्दूओं पर अनुसंधान शुरू कर परिजनों से सम्पर्क साधने का प्रयास किया जा रहा हैं। सुसाइड नोट के मुताबिक मृतका की पहचान मोहिनी चौधरी व आठ वर्षीय बच्ची हिना के रूप हुई है लेकिन अभी उसकी परिजनों व ससुराल पक्ष का पता नही लग पाया है।