MP NEWS: कर्नाटक के खाते में गलती से चले गए 30 हजार रुपए वापस मिल गए, आप भी करें यहां शिकायत

how to get money back: साइबर फ्रॉड होते ही त्वरित कार्रवाई कर फ्रॉड हुई राशि को फिर से पीडि़त को दिलाने के लिए साइबर सेल मिशन स्तर पर कार्य कर रही है।

बड़वानी•Jul 17, 2024 / 10:43 am• Manish Gite

how to get money back: आए दिन बढ़ रहे साइबर फ्रांड से पुलिस के इस अभियान से निश्चित ही लोगों को राहत मिलेगी। अब किसी अन्य के खाते में गलती से पैसा चले जाने के बाद उसे वापस दिलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

