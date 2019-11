दर्दनाक हादसा: सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

बड़वानी. मध्यप्रदेश के बड़वानी में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। रविवार सुबह एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मरने वाले सबी सदस्य एक ही परिवार के हैं। परिवार के सदस्य एक शादी समारोह मेंशामिल होने के लिए जा रहे थे तभी कार और ट्राले में जोरदार भिड़ंत हो गई जिस कारण से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा रविवार सुबह हुआ है।

Madhya Pradesh: 5 members of a family died, 1 injured after their car collided with another vehicle near Mandwada in Barwani district today. The family was going to attend a wedding in Kasrawad. pic.twitter.com/TDXuRihaBP