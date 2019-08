दर्दनाक हादसा: बस और जीप की भीषण टक्कर, पांच की मौत, 10 से ज्यादा घायल

बड़वानी. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। जबकि 10 से ज्यादा याी घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर खड़ीखाम घाट पर तूफान वाहन (जीप) और एक निजी यात्री बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए और 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद हाई वे पर जाम लग गया है।



जानकारी के अनुसार, निवाली थाना क्षेत्र के खड़ीखाम घाट पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिनमे से पांच लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई है। हालांकि अभ तक मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं कि गई है। धार जिले के कुक्षी के पास अंबाडा के रहने वाले कुक्षी से तोरणमाल जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ।

Madhya Pradesh: 4 dead and 10 injured after a car collided with a bus in Niwali area of Barwani . Injured have been shifted to hospital. pic.twitter.com/TYdWkPt6mD