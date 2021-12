I am Shakti-Udaan Scheme: 62 प्रतिशत महिलाएं नहीं जानती पर्सनल हाइजीन

I am Shakti-Udaan Scheme:

- अब महिलाओं की हाइजीन पर खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए

- आई एम शक्ति-उड़ान योजना पहुंचेगी घर-घर

- योजना के तहत सेनेटरी नैपकिन पहुंचेंगे हर महिला तक

I am Shakti-Udaan Scheme: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 57.6 प्रतिशत भारतीय महिला सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं, जबकि 62 प्रतिशत अभी भी पीरियड हाइजीन के बारे में नहीं जानती या इस पर ध्यान नहीं देती। वहीं 24 प्रतिशत किशोरियों अपने पीरियड्स के दौरान विद्यालय में अनुपस्थिति दर्ज कराती हैं। राज्य की किशोरियों और महिलाओं को अब इस हाइजीन के लिए ना सोचना पड़ेगा और ना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए की ‘आई एम शक्ति- उड़ान‘ योजना शुरू की जा रही है। इस महत्वकांक्षी योजना के तहत राज्य की हर किशोरी और महिला तक निशुल्क सेनेटरी नेपकिन पहुंचाए जाएंगे। हर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र से किशोरियों अपनी सेल्फ हाइजीन के लिए इस योजना का लाभ ले पाएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग को इस योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

62 percent of women do not know personal hygiene