बेटी से शादी कराने का झांसा देकर 80 हजार हड़पे और सगाई के बाद एम्बुलेंस में बैठकर हुए फरार

पीडि़त ने थाने में दर्ज कराया मामला

बस्सी Updated: September 06, 2022 10:58:15 pm

80 thousand cheated on the pretext of marrying the daughterशाहपुरा/अमरसर। अमरसर थाना इलाका निवासी एक परिवार से उसके बेटे की शादी अपनी बेटी से कराने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने 65 हजार रुपए नकद और 15 हजार के कपड़े व सामान ले लिए और सबकुछ तय होने के बाद एक दिन अचानक से एम्बुलेंस में बैठकर किराए के मकान से गायब हो गए।

बेटी से शादी कराने का झांसा देकर 80 हजार हड़पे और सगाई के बाद एम्बुलेंस में बैठकर हुए फरार



इस मामले में नायन निवासी एक व्यक्ति ने सीकर निवासी एक जने के खिलाफ बेटे की शादी का झांसा देकर रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए अमरसर थाने में मामला दर्ज कराया है। मंदिर में परिक्रमा करने के बहाने किराए से लिया मकान

थाना पुलिस के मुताबिक नायन निवासी सीताराम पारीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वर्ष 2021 में रघुनाथपुरा सीकर निवासी सुरेश पारीक अपने परिजनों के साथ उसे एक मंदिर में मिला था। उसने मंदिर में 7 महीने तक परिक्रमा करने की बात कहकर गांव में किराए का मकान लेकर रहने लग गया। कुछ दिन बाद सुरेश व उसके परिवार ने परिवादी को उसके बेटे की शादी अपनी बेटी से करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 4 मार्च 2022 को सुरेश ने अपनी बेटी की परिवादी के बेटे के साथ सगाई कर दी। परिवादी का आरोप है कि सगाई से पहले सुरेश ने सगाई में खर्चे के लिए पैसे नहीं होने का बहाना बनाकर 30 हजार रुपए उधार ले लिए।

सगाई के बाद दोनों परिवारों ने मुहूर्त निकलवा कर शादी भी निश्चित कर दी। इस दौरान सुरेश कई बार आर्थिक परेशानी बताकर परिवादी से पैसे लेता रहा। पीडि़त का आरोप है कि वह अब तक 65 हजार रुपए नकद और 15 हजार का अन्य सामान ले चुका है। एम्बुलेंस में बैठकर हुए फरार, नहीं मिल रहा फोन

पीडि़त का आरोप है कि 16 अगस्त को सुरेश और उसका परिवार किराए के मकान से एम्बुलेंस में बैठकर फरार हो गए। वापस नहीं लौटने पर सुरेश द्वारा दिए गए नंबरों पर पीडि़त ने संपर्क किया तो संपर्क नहीं हो पाया। इस पर उसने थाने पहुंचकर शादी का झांसा देकर रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया। पीडि़त का आरोप है कि सुरेश गांव में अन्य लोगों से भी पैसे व सामान उधार ले चुका है। पैसे व सामान वापस मांगने पर कई लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवाद दर्ज करवा दिया। पीडि़त ने पुलिस से आरोपी को पकडक़र कार्रवाई करने और शादी का झांसा देकर हड़पी गई राशि दिलवाने की गुहार की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अशोक झाझरिया ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई है। जांच के बाद ही असलियत का पता चल सकेगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें