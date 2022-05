दो पुलिस थानों का वांछित आरोपी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार



आरोपी से अवैध देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद

बस्सी Published: May 26, 2022 09:47:00 pm



Wanted accused of two police stations arrested with illegal weapons शाहपुरा/आंतेला। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की भाबरू थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विक्रम सैनी ढाणी बाढ की तन पीपली स्टेण्ड आंतेला भाबरू का रहने वाला है। जो कि दो पुलिस थानों का वांछित भी है।

दो पुलिस थानों का वांछित आरोपी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार



पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से एक अवैध देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किए है। भाबरू थाना प्रभारी अतर सिंह ने बताया कि जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसको लेकर पुलिस क्षेत्र में लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इस पर पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान आंतेला पुलिया के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक से पूछताछ की तो वह सकपका गया। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पुलिस ने उसे पकडक़र उसकी तलाशी ली तो उसके पास देशी कट्टा व जिंदा कारतूस मिला। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही पुलिस इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी शाहपुरा पुलिस थाना और नांगल चौधरी महेन्द्रगढ़ हरियाणा में भी एक-एक प्रकरण में वांछित चल रहा है। जिसमें पुलिस को तलाश थी। अब भाबरू थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

हौंसला अफजाई के लिए टीम को पुरस्कार देने की घोषणा एसपी जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने आरोपी को पकडऩे वाली पुलिस टीम की हौंसला अफजाई के लिए नकद पुरस्कार व प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है। टीम में थाना प्रभारी अतरसिंह, कांस्टेबल शंकरलाल, अनिल सिंह, अजय कुमार, ताराचंद शामिल है। एसपी की ओर से उक्त पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें