जयपुर में कबाडी बनकर लाखों का 'कबाड़ा',सुरंग बनाकर निकाला क्रूड ऑयल

जयपुर. जयपुर जिले में आजकल 'कबाड़ी' का बोलबाला चल रहा है। क्योंकि कबाड़ी बनकर कुछ लोग लाखों का माल लेकर चम्पत हो चुके है। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाना इलाके में 7 अक्टूबर को भूमिगत इंडियन ऑयल की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल की चोरी पकड़ी है। हालांकि पुलिस तेल चोरों को नहीं पकड़ पाई है। Latest Jaipur news जबकि जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तो कबाड़ी बनकर रैकी कर लाखों का माल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पहला मामला : सुरंग बनाकर इंडियन ऑयल की पाइप लाइन से तेल चोरी

शाहपुरा में स्थानीय निवासी सूरजमल गुर्जर से दिल्ली निवासी साहिल, महेश, सोनू और शिवा नाम के लोगों ने कबाड़ी का काम करने के नाम पर किराए पर जगह ली थी। इनकी ओर से दो-तीन बार किराए का भुगतान भी किया है। इन लोगों ने किराए की जगह पर टीनशेड लगाकर कमरा बना लिया। टीनशेड के बनाए कमरे से अंदर से भूमिगत सुरंग बनाकर dent iocl pipeline oil theft from ioc pipeline क्रूड ऑयल की पाइप लाइन से चोरी करना शुरू की।

जमीन में 'सुरंग' बनाकर चोरी

इंडियन ऑयल burglary in indian oil pipeline की पाइप लाइन चाकसू से पानीपत जा रही है। पाइप लाइन में सेंधमारी करने वाले बड़े शातिर है। burglary in indian oil pipeline नेशनल हाइवे के पास से गुजर रही पाइप लाइन में सुरंग बनाकर हाईटेक्नोलॉजी का वॉल्व फिट कर रखा था। dent iocl pipeline oil theft from ioc pipeline आश्चर्य तो यह है कि जयपुर दिल्ली हाइवे की तरफ से गुजर रही पाइप लाइन में सेंधमारी कर दूसरी तरफ नीचे से सुरंग निकाल रखी थी। वॉल्व से करीब 100 मीटर की दूरी पर टीनशेड लगा मिला है। जिसमें क्रूड ऑयल की मुख्य पाइप लाइन से तेल चोरी किया जा रहा था। टीन शेड के अंदर दो चेम्बर बने मिले हैं। मौके पर पाइप, पानी का टैंकर, वॉल्व सहित चोरी करने के कई तरह के संसाधन भी मिले। सेंधमारी कर क्रूड ऑयल की चोरी के मामले में 7 अक्टूबर को भंडाफोड़ होने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आईओसी के स्तर पर इंटेलीजेंस पिंगिंग के माध्यम से पाइप लाइन में सेंधमारी पकड़ी है।



20 हजार लीटर से अधिक 'क्रूड ऑयल' चोरी

पुलिस के सहयोग से चोरी पकड़ी गई है। पाइप लाइन से करीब 20 हजार क्रूड ऑयल निकालने का अनुमान है। जिसकी बाजार कीमत करीब 30-35 रुपए लीटर होगी। क्रूड ऑयल सीमेंट, डामर आदि को गर्म करने के काम में लिया जाता है।



दूसरा मामला : जयपुर में तीन दर्जन वारदात

कानोता पुलिस ने नकबजनी व वाहन चोरी के मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कबाड़ी के रूप में आरोपी दिन में रिक्शा ट्रॉली में बैठकर घूमते हैं और एकांत स्थानों पर स्थित हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक व मोबाइल की दुकानों को चिह्नित करते थे। इसके बाद रात में चोरी की मोटरसाइकिल पर बैठकर आते और वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के माल को बहुत कम कीमत में बेच कर मौज मस्ती में रुपए उड़ा देते हैं। Three arrested Naqbajan, many incidents exposed आरोपियों ने शहर में तीन दर्जन वारदात करना स्वीकार किया है। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ईदगाह निवासी सिकन्दर उर्फ लम्बू (35) मोहम्मद जमील (28) और जवाहर नगर निवासी सुनिल उर्फ बिट्टू उर्फ सुल्तान (40) है। आरोपी सिकंदर गलतागेट थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

ये बरामद

आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की तीन मोटर साइकिलें, 47 पानी की मोटर, 64 बडल बिजली के तार, 6 कूलर मोटर, 65 बैट्री व 60 नल बरामद किए हैं।

यहां की वारदात

कानोता, खो-नागोरियान, प्रताप नगर, सांगानेर, टीपी नगर, लालकोठी, आमेर, मुहाना, सांगानेर सदर, करधनी, कालवाड, करणीविहार थाना इलाकों में वारदात करना स्वीकार किया है। सिंकदर पर 15 और सुनील पर 9 मामले दर्ज हैं।