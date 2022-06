वॉलीबॉल के रोमांचक मैच में दिल्ली की टीम रही विजेता, जीते 21 हजार

शाहपुरा की टीम रही उपविजेता

Delhi team was the winner in the exciting match of volleyballशाहपुरा। शाहपुरा कस्बे में राजपुरा पुलिया के समीप रात को ट्रक यूनियन की ओर से शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में कई टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता देर रात तक आयोजित हुई। क्षेत्र के लोगों ने भी उत्साह से खेल का आनंद लिया प्रतियोगिता के दौरान रोमांच मैच में दिल्ली अंकित की टीम विजेता और शाहपुरा की टीम उपविजेता रही।

विजेता टीम को 21 हजार रुपए नकद और उपविजेता टीम को 11 हजार रुपए नकद पुरस्कार व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ खोरी परमानंद धाम के महंत हरिओम दास महाराज ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर महाराज ने कहा कि खेलों से ही आपसी समन्वय और राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। प्रतियोगिता के आयोजक ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बडबडवाल, हीरालाल बडबडवाल आदि ने महाराज का माला पहनाकर व शॉल ओढाकर सम्मान किया। ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बडबडवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच लेटकाबास व निठारा की टीमों के मध्य खेला गया। जिसमें निठारा की टीम 2-१ से विजेता रही। प्रतियोगिता का फाइनल मैच शाहपुरा महेश व दिल्ली अंकित की टीम के मध्य खेला गया। जिसमें दिल्ली अंकित की टीम विजेता रही। इस दौरान विजेता टीम को 21 हजार, उपविजेता टीम को 11 हजार, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम हरसौली को 5100 व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली टीम रामपुरा पोलार्ड को1100 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षक सीताराम पलसानिया, सुरेश ढबास, संदीप चौधरी, जयराम पलसानिया, राकेश ढबास, गिरधारी यादव, गोपाल कलवानिया, शंकरलाल व हनुमान मुवाल आदि ने संपूर्ण लाइट प्रतियोगिता संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार बड़बड़वाल, सुगनचंद बड़बड़वाल, पूर्व पार्षद राजेंद्र पलसानिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामकुंवार कटारिया, हरि बल्लीवाल, बिल्लु सारण, छाजू ढबास, पूरन सामोता, पूरन पलसानिया, राकेश चौधरी, सुनील ढबास, अनिल निठारवाल, विशाल धेधड, रूडमल कपूरिया, संजय धेधड, रोहिताश यादव, कैलाश चंद, जयराम बडबडवाल, छाजू राम, अर्जुन चौधरी, रोहिताश भडाणा, रूपेश कौशिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पढ़ना जारी रखे

