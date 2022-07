world population day: भारत की बढती आबादी चिंता का कारण, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, पीएम के नाम ज्ञापन



Increasing population is a cause for concern, demand for enactment of population control lawशाहपुरा। विश्व जनसंख्या दिवस पर सोमवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार शाहपुरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की।

इस मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा जवानपुरा, महिला मोर्चा महासचिव किरण शर्मा, श्रीराम सेवा समिति के रमेश कुमावत, दुर्गा प्रसाद शर्मा, पूर्व पार्षद फूलचंद बड़बड़वाल, गोविंद सेवा समिति के ओमप्रकाश भडाणा, विहिप के लक्ष्मण पूनिया, चंद्रशेखर व्यास, श्याम सुंदर शर्मा, भाजपा की रेणु चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है केंद्र सरकार को अविलंब जनसंख्या नीति बनानी चाहिए। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी इन सभी का कारण बढ़ती हुई आबादी है। महिला मोर्चा महासचिव किरण शर्मा ने जनसंख्या फाउंडेशन के कार्यक्रमों की उपस्थित लोगों को जानकारी दी। पंचायत समिति सदस्य अर्जुन कसाना ने कहा कि देश के हालात बेहद चिंताजनक हो रहे हैं। सरकार को शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून पर विचार करना चाहिए और देश में सभी पर समान रूप से दो बच्चों का कानून लागू होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के लक्ष्मण पूनिया ने गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाने का आह्वान किया। साथ ही पूर्व जिला पार्षद फूलचंद बड़बड़वाल ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अभियान से जुडऩे की बात कही। इस मौके पर युवा नेता चंद्रशेखर व्यास एवं ओमप्रकाश भडाणा ने भी विचार व्यक्त किए। विश्व जनसंख्या दिवस पर विद्यार्थियों ने निकाली जागरुकता रैली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर अध्यक्ष (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) हरेन्द्र सिंह

एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समरेन्द्र सिंह सिकरवार के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा अध्यक्ष (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. १) सुन्दरलाल बंशीवाल के मार्गदर्शन में सोमवार को शाहपुरा कस्बे के नूतन विद्या मंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विश्व जनसंख्या दिवस पर विद्यार्थियों के मध्य जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने जागरुकता रैली भी निकाली। तालुका विधिक सेवा समिति के प्रभारी मुकेश प्रजापत ने बताया कि इस दौरान पैरा लीगल वॉलियन्टर दिनेश कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि 11 जुलाई 1989 को पहली बार युनाईटेड नेशंस ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि हम बढ़ती आबादी को न्यायसंगत तरीके और नरम रवैये से नहीं रोक पाते हैं तो खुद प्रकृति पूरी निर्दयता के साथ हमारे लिए ऐसा करेगी और एक बर्बाद दुनिया रह जाएगी। विद्यालय की प्रधानाचार्य अनिता टेलर ने विद्यार्थियों को बताया आज दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई है। जनसंख्या के मामले में भारत 1.35अरब की आबादी के साथ विश्व में दूसरे पायदान पर है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वयं जागरुक होने और समाज के लोगों को भी जागरुक करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यालय के संविदा कार्मिक राकेश यादव, होमगार्ड राजेन्द्र चंदेला, स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थी सहित कई लोग उपस्थित थे। पढ़ना जारी रखे

