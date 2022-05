जयपुर जिले में यमुना नदी का पानी लाएं तो बदल सकती है तस्वीर



यमुना नदी का जल लाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन



यमुना नदी जल लाओ संघर्ष समिति के लोगों ने दिया ज्ञापन

बस्सी Updated: May 27, 2022 10:25:04 pm



Demand to bring water of Yamuna river to Jaipur, Rajasthan शाहपुरा। शाहपुरा व विराटनगर सहित जयपुर ग्रामीण इलाके में भूमिगत जल स्तर गहराने से जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में यमुना नदी के ओवरफ्लो पानी को राजस्थान में लाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। यमुना नदी का पानी शाहपुरा व आसपास के इलाके में लाने की मांग को लेकर शुक्रवार को यमुना नदी लाओ जल संघर्ष समिति की ओर से राष्ट्रपति के नाम उपखण्ड कार्यालय शाहपुरा में ज्ञापन सौंपा गया।

जयपुर जिले में यमुना नदी का पानी लाएं तो बदल सकती है तस्वीर

इस दौरान यमुना नदी जल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष परमानन्द पलसानिया के नेतृत्व में समिति के लोगों ने एसडीएम के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया और इलाके को नदी से जोडऩे की मांग की। ताकि क्षेत्र फिर से खुशहाल हो सके। इस अवसर पर संषर्घ समिति के प्रवक्ता रामलाल जाट, संरक्षक मोहनलाल सैनी, खेमचंद यादव, सचिव गोपीराम ढबास, भागीरथ गठाला, केदार मल टांक, प्रभूदयाल बुनकर, खेमचंद रेंजर, रामसिंह लील, सुरजभान पलसानिया, लक्ष्मण पुनिया, सुशील कुमार शर्मा, छाजूराम सैनी, दामोदर, पुरणमल, अमन शर्मा, अमरचंद कपूरिया सहित क्षेत्रवासियों ने कहा कि बारिश की कमी से इलाका रेगिस्तान की तरह से सूखा पड़ा है। जयपुर की लाइफ लाइन जमवारामगढ़ बांध, शाहपुरा क्षेत्र का जवानपुरा धाबाई बांध, जमदेई बांध, पावटा का बूचारा बांध सहित इलाके के बांध वर्षों से सूखे पड़े हैं। क्षेत्र में पीने के लिए पानी का भी संकट उत्पन्न होता जा रहा है। सिंचाई के लिए पानी के अभाव में शाहपुरा में तो खेती लगभग बंद हो गई है। ऐसे में दिनोंदिन हालात विकट होते जा रहे हैं। यहीं हाल विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, जमवारामगढ़, आमेर सहित आसपास की तहसीलों के हैं। इसलिए जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की उक्त तहसीलों के बाशिन्दों की मांग है कि सरकार नांगल चौधरी हरियाणा से लिफ्ट नहर के जरिए 55 किमी गढ़टकनेत सीकर तक यमुना नदी का पानी ला सकती है। इसके बाद गढ़टकनेत इलाके का सबसे ऊंचा पॉइंट होने से नदियों के प्राकृतिक बहाव के जरिये कम बजट में ही राजस्थान के जयपुर ग्रामीण इलाके में यमुना नदी का पानी लाया जा सकता है। इससे क्षेत्र की पेयजल के साथ ही सिंचाई की समस्या भी दूर हो सकती है और क्षेत्र फिर से खुशहाल हो सकता है। बांधों तक पानी पहुंचने से क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें