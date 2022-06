जनता 40 वर्ष से कर रही संघर्ष, नया जिला घोषित करें सरकार



शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर आमजन हुआ लामबंद, दूसरे दिन भी जारी रहा धरना



-क्षेत्र के व्यापारी भी बैठक आयोजित कर एसडीएम को देंगे ज्ञापन

बस्सी Updated: June 09, 2022 10:04:19 pm



Demand to create new districts in Rajasthan, people are protesting in Shahpuraशाहपुरा। शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र की जनता लामबंद हो गई है। जिले की मांग को लेकर शाहपुरा कस्बे के पीपली तिराहे पर चल रहा क्षेत्रवासियों का धरना दूसरे दिन गुरूवार को भी जारी रहा। धरने में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष रामसहाय बाजिया, कांग्रेस नेता मनीष यादव सहित बड़ी संख्या में शाहपुरा व आसपास क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए।

धरने में शामिल हुए शाहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष व राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष रामसहाय बाजिया ने जिले के गठन को लेकर जयपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में कोटपूतली विधायक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक करने और शाहपुरा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल नहीं करने को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस नेता मनीष यादव ने कहा कि शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र की जनता पिछले 40 वर्ष से संघर्ष कर रही है। शाहपुरा जिले के सभी मापदण्ड पूरे भी करता है। ऐसे में शाहपुरा को जिला बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के युवा नेता प्रवीण व्यास, पूर्व चेयरमैन बद्री प्रसाद सैनी, समिति के प्रधान संरक्षक दुर्गा प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष राहुल बजाज, पूर्व पार्षद जवाहरलाल तिवाड़ी, शाहपुरा युवा विकास मंच अध्यक्ष राजेश मंडोवरा, मुकेश खुडानिया सहित कई लोगों ने कहा कि शाहपुरा आसपास की सभी तहसीलों के केन्द्र में स्थित है। ऐसे में भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से जिला बनने योग्य है। यहां से अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस दौरान दोपहर में सभी धरनार्थी पीपली तिराहे से उपखण्ड कार्यालय पहुंचे और सीएम अशोक गहलोत के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया। अनिश्चितकालीन धरना व अनशन की चेतावनी, सीएम के नाम लिखे पोस्टकार्ड

धरनार्थियों ने कहा कि शाहपुरा को जिला बनाने की मांग 40 साल से मांग चल रही है। यदि जनता की मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना व अनशन शुरू किया जाएगा। साथ ही पोस्टकार्ड अभियान के तहत आमजन ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड भी लिखे। धरने में समिति के रमेश कुमावत, श्यामसुंदर शर्मा, धर्मपाल यादव, अक्षय सैनी, मोहन लाल शेखावत, शिव कुमार शर्मा, रणवीर सेवा समिति अध्यक्ष विजय चौहान, आर के ग्रुप के रोहिताश भडाणा, मनीष शर्मा, घनश्याम स्वामी, पार्षद राजेंद्र लील, पवन शर्मा, राहुल तांबी, मोईनुद्दीन लुहार, मुकेश जाट, राजकुमार शर्मा, शिवदान जाट, महेश स्वामी, विनोद शर्मा, प्रदीप समेत सैकडों लोग मौजूद रहे। क्षेत्र के व्यापारी बैठक कर एसडीएम को देंगे ज्ञापन शाहपुरा व्यापार महासंघ अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले की मांग को लेकर शाहपुरा व आसपास क्षेत्र के सभी व्यापार मंडलों के व्यापारी शुक्रवार को कस्बे में बैठक आयोजित करेंगे। इसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उपखण्ड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन देंगे। पढ़ना जारी रखे

