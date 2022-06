शाहपुरा को जिला बनाने की मांग ने पकड़ा जोर, क्षेत्रवासियों ने दिया धरना, सीएम के नाम ज्ञापन

शाहपुरा को जिला बनाने की पिछले 40 वर्ष से चल रही मांग

बस्सी Published: June 08, 2022 10:49:01 pm



Demand to make Shahpura a district, memorandum in the name of CMशाहपुरा। नए जिलों के गठन को लेकर प्रस्तावों व मांग को लेकर परीक्षण व विचार विमर्श की कवायद शुरू होते ही शाहपुरा को जिला बनाने की पिछले करीब 40 वर्ष से चल रही मांग ने जोर पकड़ा है।

शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने बुधवार को कस्बे में धरना-प्रदर्शन किया। वहीं, सामाजिक संगठनों ने सीएम के नाम उपखण्ड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। कस्बे की जयश्रीराम सेवा समिति के तत्वावधान में विभिन्न संगठनों के लोगों, क्षेत्रवासियों व जनप्रतिनिधियों ने पीपली तिराहे पर दो दिवसीय धरना शुरू कर जिले की मांग की। जिसमें नगरपालिका चेयमैन बंशीधर सैनी, वाइस चेयरमैन राजेन्द्र सारण, कांग्रेस नेता प्रवीण व्यास, पूर्व पार्षद किरण शर्मा सहित बडी संख्या में लोगों ने कहा कि शाहपुरा जिले के सभी मापदण्ड पूरे करता है। ऐसे में सरकार को नया जिला घोषित करना चाहिए। धरने को संबोधित करते हुए युवा नेता प्रवीण व्यास ने कहा कि शाहपुरा को जिला बनाने की मांग पिछले 40 साल से चली आ रही है। शाहपुरा जिले का वास्तविक हकदार है। ऐसे में जनता की मांग को देखते हुए सरकार को नया जिला घोषित करना चाहिए। पूर्व पार्षद किरण शर्मा, व्यापार महासंघ के राजकुमार अग्रवाल, समिति संरक्षक दुर्गा प्रसाद शर्मा, जयश्रीराम सेवा समिति अध्यक्ष राहुल बजाज, संयोजक रमेश कुमावत ने कहा कि क्षेत्र की जनता शाहपुरा केा जिला बनाने की वर्षों से मांग करती आ रही है। सरकार को अब तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी जिले की मांग को लेकर देा दिवसीय धरना शुरू किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, सदबुद्धि यज्ञ, पोस्टकार्ड अभियान, हस्ताक्षर अभियान शुरू किए जाएंगे। इस दौरान समिति श्याम सुंदर जोशी, आर के ग्रुप के रोहिताश भडाणा, पूर्व पार्षद रामावतार गुर्जर, पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन लाल रोलानिया, ग्यारसी लाल, रामकुमार कटारिया, युवा कांग्रेस के वैभव शर्मा, गौड़ विप्र सेवा समाज के अध्यक्ष नवल मिश्रा, पार्षद रवि मीणा, मितेश मंगल, राजकुमार अग्रवाल, वाइस चेयरमैन राजेंद्र सारण, पार्षद असलम कुरैशी, पार्षद विपिन बिहारी सैनी, मीडिया प्रभारी धर्मपाल यादव, मनीष शर्मा, अक्षय सैनी, पार्षद मालीराम सैनी, पीयूष बजाज सहित बड़ी संख्या में लोगों ने धरने में शािमल होकर शाहपुरा को जिला बनाने की मांग की।

सीएम के नाम उपखण्ड अधिकारी को दिया ज्ञापन

इधर, शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर सुबह सामाजिक संगठन आर के ग्रुप के तत्वावधान में सैंकडों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष बंशीधर सैनी ने कहा कि शाहपुरा को जिला बनाने की मांग 1989 से लगातारकी जा रही है। क्षेत्र के लोग तभी से आंदोलन करते आ रहे हैं। शाहपुरा प्रशासनिक व भौगोलिक दृष्टिकोण से जिला बनने के मापदंड पूरे करता है। शाहपुरा में विभिन्न कार्यों के लिए करीब 4०० बीघा सरकारी भूमि आरक्षित है। ऐसे में जिला बनाने योग्य है। समिति अध्यक्ष रोहिताश भड़ाना ने बताया की जिले की समीक्षा बाबत शाहपुरा के जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं करना गलत है। शाहपुरा की जनता इसका विरोध करती है। संभागीय आयुक्त को कोटपूतली स्थानीय मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोटपूतली स्वयं भी जिले की मांग कर रहा है। ऐसे में पक्षपात होना संभावित है। इस अवसर पर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष राजेंद्र सारण, सचिव रामावतार गुर्जर, पार्षद विपिन सैनी, पार्षद असलम कुरेशी, भानू प्रकाश पलसानिया, रामकुंवार कटारिया, ओमप्रकाश झीझड़, रोहिताश चेची, प्रमोद वर्मा, पुष्पेंद्र मीना, दिनेश गंगवाल, प्रकाश सैनी, बागावास सरपंच रतनलाल, धोलाराम भड़ाना, खेमराज धहिया, नरेश सैनी, कानाराम चैलरवाल, श्रवण लाल, जीतू सैनी, रामलाल भामु सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।



